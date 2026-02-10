RU

ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Папа Римский отправил украинцам "зимнюю помощь": лекарство, еда и не только

Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Папа Римский Лев XIV выразил солидарность с Украиной на фоне морозной зимы и последствий войны, организовав передачу гуманитарной помощи. Речь идет о генераторах, лекарствах и продовольствии.

По инициативе понтифика в Украину было направлено три грузовика с 80 электрогенераторами, которые уже прибыли на место. Считается, что помощь должна поддержать население в условиях сильных морозов и поврежденной энергетической инфраструктуры.

Генераторы предназначены для пунктов обогрева и укрытий, где люди вынуждены находиться из-за перебоев с электроснабжением. По данным Ватикана, в Украине в этот период фиксировались ночные морозы до -15 градусов, а днем температура снижалась до -10...-12 градусов. Благодаря генераторам в таких местах также смогут организовывать приготовление горячей пищи.

Вместе с генераторами в Украину доставили тысячи единиц медикаментов, в том числе антибиотики, противовоспалительные препараты, пищевые добавки и мелатонин, который помогает людям, находящимся в постоянном стрессе и тревоге, улучшить сон.

Гуманитарный груз отправился из Базилики святой Софии в Риме, которая является духовным центром украинцев в Италии, и был доставлен, в частности, в Киев и Фастов, районы, подвергшиеся значительным разрушениям в результате недавних атак.

Готовится еще один грузовик с лекарствами и продуктами питания. По прибытии помощь будет распределяться через сеть приходов в разных диецезиях Украины.

Напомним, недавно Папа Римский Лев XIV призвал мир активизировать усилия для прекращения войны в Украине. Понтифик отметил страдания гражданского населения и потребность справедливого и длительного мира.

В прошлом месяце понтифик обратился к России с требованием прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины, отметив серьезные гуманитарные последствия для гражданского населения.

