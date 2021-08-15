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Вид спорта, в котором отличилась Украина, исключили из программы Олимпиады-2024

Автор: Сергей Пышкин

Организационный комитет Олимпийских игр-2024 исключил каратэ из списка программы. Во время соревнований в Токио, Украина выиграла две медали в японских боевых искусствах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Inside the Games.

Отметим, что каратэ было включено в олимпийскую программу в рамках последних международных соревнований, состоявшихся в Токио. Впрочем, организационный комитет Олимпиады-2024 заявил, что не намерен менять свое решение несмотря на призывы от ряда французских политиков и федерации каратэ в стране.

"Это было внесено в календарь игр согласно правилам, установленным Международным олимпийским комитетом", - отмечает пресс-служба оргкомитета.

Стоит добавить, что на Олимпиаде-2020 в Токио, Станислав Горуна отметился бронзовой медалью в рамках соревнований по каратэ до 75 кг, а Анжелика Терлюга подарила Украине серебро в весовой категории до 55 кг.

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