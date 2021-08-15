Вид спорту, в якому відзначилась Україна, виключили з програми Олімпіади-2024

Організаційний комітет Олімпійських ігор-2024 виключив карате зі списку програми. Під час змагань у Токіо, Україна виграла дві медалі в японських бойових мистецтвах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Inside the Games .

Відзначимо, що карате було включено до олімпійської програми в рамках останніх міжнародних змагань, що відбулися у Токіо. Втім, організаційний комітет Олімпіади-2024 заявив, що не має наміру змінювати своє рішення попри заклики від низки французьких політиків й Федерації карате в країні.

"Це було внесено до календаря ігор згідно з правилами, встановленими Міжнародним олімпійським комітетом", - відзначає пресслужба оргкомітету.

Варто додати, що на Олімпіді-2020 у Токіо, Станіслав Горуна відзначився бронзовою медаллю в рамках змагань з карате до 75 кг, а Анжеліка Терлюга подарувала Україні срібло в ваговій категорії до 55 кг.