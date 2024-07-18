Від спеки псуються продукти. В Україні через скарги покупців перевіряють магазини

Цього літа у магазинах та супермаркетах в Україні покупці часто помічають, що продукти харчування погано охолоджені, зіпсовані чи протерміновані. Такі скарги до Держпродспоживслужби надходять щодня.
Офіційне звернення споживача є підставою для позапланової перевірки – заклад торгівлі можуть оштрафувати, а зіпсований товар вилучать, розповів РБК-Україна голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
За 15 днів липня по Україні надійшло 35 скарг щодо недотримання умов зберігання харчових продуктів чи продажу протермінованих, зазначив Сергій Ткачук.
"Найбільше в Києві – 11 звернень від споживачів. Щоденно зараз надходять звернення від споживачів, ми в таких випадках миттєво виходимо на перевірки", - розповів він.
У разі підтвердження порушення Держпродспоживслужба накладає штрафи. Сума залежить від виду правопорушення.
"Якщо є порушення щодо гігієнічних вимог, то штраф від 6 до 10 мінімальних заробітних плат, продаж непридатних харчових продуктів – від 17 до 25 мінімальних заробітних плат, протерміновані швидкопсувні харчові продукти – від 8 до 12 мінімальних заробітних плат", - пояснив Сергій Ткачук.
За даними Держпродспоживслужби, у червні та липні було зареєстровано 16 харчових отруєнь у закладах громадського харчування.
"Причини – недотримання працівниками закладу правил особистої гігієни, миття та дезінфекції посуду, прибирання в закладі, правил та температурного режиму зберігання харчових продуктів, а також порушення технології приготування їжі", - розповів голова Держпродспоживслужби.
Наприклад, були випадки вживання несвіжих морепродуктів, тому що їх неправильно зберігали, або був протермінований соус, в складі якого були сирі яйця, які є швидкопсувними.
Фото: Українці щодня скаржаться на неправильне зберігання продуктів у магазинах (freepik.com)
"На сьогодні Держпродспоживслужба може здійснювати позапланові перевірки. Це означає, що офіційне звернення громадянина є підставою вийти на перевірку. Для цього ми створили електронну форму, щоб споживач не шукав куди і як він повинен оформляти звернення", - пояснює Сергій Ткачук.
Необхідно зайти на веб-портал Держпродспоживслужби та заповнити форму: https://consumer.dpss.gov.ua/e-form/.
В кожному випадку, коли під час перевірки виявлять зіпсовані продукти, їх вилучать і утилізують, звертають увагу в Держпродспоживслужбі.
"Окрім того, за рішенням органів місцевого самоврядування посилено моніторинг стихійних ринків, до яких долучилась і Держпродспоживслужба спільно з Нацполіцією. Це Дніпропетровська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська областях. Це надважлива робота для запобігання харчових отруєнь", - зазначив Сергій Ткачук.
Наприклад, у Дніпрі в результаті такого моніторингу вилучили та утилізували майже 200 кг риби, 2,7 кг свіжих раків та 20 кг ковбасної продукції.
"Не було документального підтвердження походження цієї продукції, ніхто не здійснював лабораторне дослідження, що ця продукція безпечна, а також, що надзвичайно важливо, – не дотримувались умови зберігання", - розповів голова Держпродспоживслужби.
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