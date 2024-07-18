Від спеки псуються продукти. В Україні через скарги покупців перевіряють магазини

За два тижні – 35 скарг на умови зберігання продуктів

За 15 днів липня по Україні надійшло 35 скарг щодо недотримання умов зберігання харчових продуктів чи продажу протермінованих, зазначив Сергій Ткачук.

"Найбільше в Києві – 11 звернень від споживачів. Щоденно зараз надходять звернення від споживачів, ми в таких випадках миттєво виходимо на перевірки", - розповів він.

У разі підтвердження порушення Держпродспоживслужба накладає штрафи. Сума залежить від виду правопорушення.

"Якщо є порушення щодо гігієнічних вимог, то штраф від 6 до 10 мінімальних заробітних плат, продаж непридатних харчових продуктів – від 17 до 25 мінімальних заробітних плат, протерміновані швидкопсувні харчові продукти – від 8 до 12 мінімальних заробітних плат", - пояснив Сергій Ткачук.

З початку літа у закладах харчування зафіксували 16 отруєнь

За даними Держпродспоживслужби, у червні та липні було зареєстровано 16 харчових отруєнь у закладах громадського харчування.

"Причини – недотримання працівниками закладу правил особистої гігієни, миття та дезінфекції посуду, прибирання в закладі, правил та температурного режиму зберігання харчових продуктів, а також порушення технології приготування їжі", - розповів голова Держпродспоживслужби.

Наприклад, були випадки вживання несвіжих морепродуктів, тому що їх неправильно зберігали, або був протермінований соус, в складі якого були сирі яйця, які є швидкопсувними.

Фото: Українці щодня скаржаться на неправильне зберігання продуктів у магазинах (freepik.com)

Як можна поскаржитися на магазин і викликати перевірку

"На сьогодні Держпродспоживслужба може здійснювати позапланові перевірки. Це означає, що офіційне звернення громадянина є підставою вийти на перевірку. Для цього ми створили електронну форму, щоб споживач не шукав куди і як він повинен оформляти звернення", - пояснює Сергій Ткачук.

Необхідно зайти на веб-портал Держпродспоживслужби та заповнити форму: https://consumer.dpss.gov.ua/e-form/.

Зіпсовані та сумнівні продукти вилучають і утилізують

В кожному випадку, коли під час перевірки виявлять зіпсовані продукти, їх вилучать і утилізують, звертають увагу в Держпродспоживслужбі.

"Окрім того, за рішенням органів місцевого самоврядування посилено моніторинг стихійних ринків, до яких долучилась і Держпродспоживслужба спільно з Нацполіцією. Це Дніпропетровська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська областях. Це надважлива робота для запобігання харчових отруєнь", - зазначив Сергій Ткачук.

Наприклад, у Дніпрі в результаті такого моніторингу вилучили та утилізували майже 200 кг риби, 2,7 кг свіжих раків та 20 кг ковбасної продукції.

Фото: Ринок в Україні (gettyimages.com)

"Не було документального підтвердження походження цієї продукції, ніхто не здійснював лабораторне дослідження, що ця продукція безпечна, а також, що надзвичайно важливо, – не дотримувались умови зберігання", - розповів голова Держпродспоживслужби.