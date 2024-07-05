На сезонних ярмарках Києва заборонили продаж низки продуктів: список

У Києві через спеку тимчасово обмежили продаж низки продуктів на сезонних ярмарках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління (ГУ) Держспоживслужби в місті Київ.

Рішення було прийнято Департаментом промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації (КМДА). Під обмеження потраплять усі швидкопсувні продукти, серед яких: свіже м'ясо;

мʼясопродукти;

ковбасні вироби;

жива та свіжоморожена риба;

морепродукти;

молоко;

молочна продукція;

яйця птиці;

кондитерські вироби з кремом тощо. Обмеження були введені з метою недопущення надзвичайних ситуацій, а також запобігання виникненню спалахів захворювань на тлі зростання середньодобової температури. "У разі зниження температури повітря буде відновлено реалізацію продуктів харчування, що швидко псуються", - додає ГУ Держспоживслужби Києва.