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На сезонних ярмарках Києва заборонили продаж низки продуктів: список

П'ятниця 05 липня 2024 13:04
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На сезонних ярмарках Києва заборонили продаж низки продуктів: список Ілюстративне зобравження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві через спеку тимчасово обмежили продаж низки продуктів на сезонних ярмарках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління (ГУ) Держспоживслужби в місті Київ.

Рішення було прийнято Департаментом промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Під обмеження потраплять усі швидкопсувні продукти, серед яких:

  • свіже м'ясо;
  • мʼясопродукти;
  • ковбасні вироби;
  • жива та свіжоморожена риба;
  • морепродукти;
  • молоко;
  • молочна продукція;
  • яйця птиці;
  • кондитерські вироби з кремом тощо.

Обмеження були введені з метою недопущення надзвичайних ситуацій, а також запобігання виникненню спалахів захворювань на тлі зростання середньодобової температури.

"У разі зниження температури повітря буде відновлено реалізацію продуктів харчування, що швидко псуються", - додає ГУ Держспоживслужби Києва.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами синоптика Наталії Діденко, завтра, 6 липня, спека в Україні трохи спаде.

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