Треба про себе подбати. У ВООЗ порадили, як зменшити ризики для здоров'я через відключення світла

На тлі регулярних стабілізаційних відключень електроенергії в Україні під час війни виникає низка ризиків для здоров'я людей. Йдеться як про спекотне літо, так і про холодну зиму.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт.

Як уберегти здоров'я під час відключень

За словами експерта, проблеми через відсутність світла влітку та взимку дещо різняться, хоча є й такі, що стосуються кожного - у всі пори року.

"Кожен із нас живе зі світлом всього 2-4 години на день. Це впливає на нас дуже різними способами", - наголосив він.

Наприклад влітку, коли температура повітря є дуже високою, у належних умовах - в холодильнику - необхідно обов'язково зберігати не лише харчові продукти, але й ліки. Отже, аби вберегти здоров'я, українцям потрібно знайти спосіб підтримувати необхідну температуру для зберігання їжі та медикаментів.

"Під час хвиль спеки нам також потрібно захистити себе. І особливо - людей похилого віку, людей із хронічними захворюваннями. Треба пити достатньо води, бути в тіні та слідкувати за здоров'ям в цілому", - додав Хабіхт.

Взимку ж на тлі короткого світлового дня зростає ризик падінь або інших травм. На це також треба зважати.

Ще однією проблемою в будь-який сезон залишається відсутність води.

"Коли відбуваються атаки на тепло та електро станції, виникають проблеми з водою. У нас питання не тільки про те, чи є гаряча вода. Стоїть питання, чи є вода взагалі. Якщо у мене вода ще є, то у багатьох моїх колег під час відключень світла вона просто відсутня", - розповів представник ВООЗ в Україні.

За відсутності води люди не мають можливості помити фрукти й овочі, а також підтримувати гігієну. Це збільшує ризики інфекційних захворювань.

"Допоки йде війна, не варто забувати про своє здоров'я. Ми вже багато знаємо про важливість миття рук з часів пандемії COVID. Зараз це собі треба нагадати", - зауважив фахівець.

Він додав, що надалі відсутність електрики, опалення чи води впливатиме на все наше життя.

"Починаючи від миття рук і закінчуючи тим, чи є у нас ліки належної температури", - зауважив Хабіхт.

Чи мають українці достатній доступ до медичних послуг

За час війни в Україні постраждали різні об'єкти медичної інфраструктури, тому деякі люди можуть недоотримувати необхідну допомогу.

"Точної цифри, скільки людей недоотримує допомогу, немає. Ці дані різняться по багатьох регіонах... У деяких областях України 70% закладів не можуть забезпечити певну діагностику чи медичну підтримку. Здебільшого на сході й на півдні України", - уточнив експерт.

За його словами, подекуди погіршився також доступ до медикаментів і медичних виробів. Якщо ж вони є у наявності, на заваді можуть стати зависокі ціни.

"Дуже обнадіює, що українська система охорони здоров'я функціонує. І, попри все, швидко реагує на потреби та виклики. Де є найбільші потреби, наприклад, на прифронтових територіях, гуманітарні організації також долучаються для надання допомоги. Таким чином доступ до медичної допомоги покращується", - підсумував Хабіхт.