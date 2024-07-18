От жары портятся продукты. В Украине из-за жалоб покупателей проверяют магазины

За две недели – 35 жалоб на условия хранения продуктов

За 15 дней июля по Украине поступило 35 жалоб по поводу несоблюдения условий хранения пищевых продуктов или продажи просроченных, отметил Сергей Ткачук.

"Больше всего в Киеве – 11 обращений от потребителей. Ежедневно сейчас поступают обращения от потребителей, мы в таких случаях мгновенно выходим на проверки", – рассказал он.

В случае подтверждения нарушения Госпродпотребслужба налагает штрафы. Сумма зависит от вида правонарушения.

"Если есть нарушения по гигиеническим требованиям, то штраф от 6 до 10 минимальных заработных плат, продажа непригодных пищевых продуктов - от 17 до 25 минимальных заработных плат, просроченные скоропортящиеся пищевые продукты - от 8 до 12 минимальных заработных плат", - пояснил Сергей Ткачук.

С начала лета в заведениях питания зафиксировали 16 отравлений

По данным Госпродпотребслужбы, в июне и июле было зарегистрировано 16 пищевых отравлений в общепитах.

"Причины – несоблюдение работниками заведения правил личной гигиены, мытья и дезинфекции посуды, уборки в заведении, правил и температурного режима хранения пищевых продуктов, а также нарушение технологии приготовления пищи", - рассказал глава Госпродпотребслужбы.

Например, были случаи употребления несвежих морепродуктов, потому что их неправильно хранили, или был просрочен соус, в составе которого были сырые яйца, которые являются скоропортящимися.

Фото: Украинцы каждый день жалуются на неправильное хранение продуктов в магазинах (freepik.com)

Как можно пожаловаться на магазин и вызвать проверку

"На сегодняшний день Госпродпотребслужба может осуществлять внеплановые проверки. Это означает, что официальное обращение гражданина является основанием выйти на проверку. Для этого мы создали электронную форму, чтобы потребитель не искал куда и как он должен оформлять обращение", - объясняет Сергей Ткачук.

Необходимо зайти на веб-портал Госпродпотребслужбы и заполнить форму: https://consumer.dpss.gov.ua/e-form/.

Испорченные и сомнительные продукты изымают и утилизируют

В каждом случае, когда во время проверки обнаружат испорченные продукты, их изымут и утилизируют, обращают внимание в Госпродпотребслужбе.

"Кроме того, по решению органов местного самоуправления усилен мониторинг стихийных рынков, к которым присоединилась и Госпродпотребслужба совместно с Нацполицией. Это Днепропетровская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская областях. Это сверхважная работа для предотвращения пищевых отравлений", - отметил Сергей Ткачук.

Например, в Днепре в результате такого мониторинга изъяли и утилизировали около 200 кг рыбы, 2,7 кг свежих раков и 20 кг колбасной продукции.

Фото: Рынок в Украине (gettyimages.com)

"Не было документального подтверждения происхождения этой продукции, никто не проводил лабораторное исследование, что эта продукция безопасна, а также, что чрезвычайно важно – не соблюдались условия хранения", - рассказал глава Госпродпотребслужбы.