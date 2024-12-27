Від скромних варіантів до VIP-житла. За скільки можна купити квартиру у Києві

Київ разом із Львовом та Ужгородом продовжує входити у трійку міст із найдорожчою нерухомістю в Україні. Зараз 1 кв. м на вторинному ринку столиці коштує в середньому 1 470 доларів, ціна залишається стабільною протягом останніх пів року. А от вартість житла у новобудовах зросла на 4% і зараз там "квадрат" продають за 1 270 доларів.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, скільки коштує житло у Києві і в яких районах воно найдешевше.
На вторинному ринку протягом останніх пів року спостерігається стабільність. В середньому однокімнатні квартири коштують 60 тисяч доларів, двокімнатні - 98 тисяч, трикімнатні - 140 тисяч доларів. При цьому вартість житла дуже залежить від місця його розташування.
Найдорожчі квартири у Печерському районі:
Найдешевші квартири у Деснянському районі:
Опитування ЛУН показало, що 30% покупців вважають, що ціни на нерухомість на вторинному ринку Києва зростуть найближчим часом, 33% думають, що вартість знизиться, решта відповіли, що ціни залишаться без змін.
Цікаво, що житло у Деснянському районі навіть дешевше, ніж у передмісті Києва - Вишневому, Вишгороді, Броварах, Петропавлівській та Софіївській Борщагівках. Там однокімнатні квартири коштують 42,3 - 48 тисяч доларів.
Найвище у ціні житло у дореволюційних будинках (зведених до 1918 року), середня ціна на однокімнатну квартиру там становить 100 тисяч доларів. Далі у рейтингу житло у новобудовах, зведених після 2010 року, там аналогічні квартири коштують 75 тисяч доларів.
Зазначимо, що в середньому угоду про купівлю укладають за 45-67 днів із моменту виставлення квартири на продаж.
Дослідження показують, що вартість однокімнатної квартири дорівнює вартості її оренді за 12,6 року. Також в середньому, щоб купити квартиру у Києві, доведеться відкладати усю зарплату за 8,3 року.
Ціни у новобудовах за останні пів року зросли на 4% до 1 270 доларів за 1 кв. м, втім остаточна вартість залежить від класу житла:
Найдорожче новобудови коштують у Печерському районі - 2 510 доларів за "квадрат", найдешевше у Деснянському - там 1 кв. м коштує в середньому 960 доларів.
Щоб взяти квартиру в столиці в іпотеку доведеться внести першу суму щонайменше 18 тисяч доларів. Враховуючи мінімальний метраж, який пропонують забудовники, та найнижчі ціни на ринку, найдешевша квартира в Києві обійдеться в 71 тисячу доларів.
Дані опитування ЛУН показали, що 42% покупців думають, що ціни у новобудовах невдовзі підскочать, 22% вважають - що знизяться, решта заявили, що вартість нерухомості не зміниться.
Зараз у Києві 177 новобудов у продажу, 133 забудовники надають розтермінування, на 53 об'єкти діє іпотечна програма "єОселя", ще у 23 можна взяти житло у кредит.
Додамо, що Київ став лідером у 2024 році із кількості зданого житла в експлуатацію - 10,7 тисячі квартир, і ще понад 8,6 тисячі в області. При цьому темпи зведення нового житла знизились майже на 20% у порівнянні із 2023 роком.
Ціни на первинному ринку нерухомості в Києві (скриншот сайту ЛУН)
Раніше ми розповідали про те, що попри війну первинний ринок нерухомості в Україні продовжує розвиватись. За цей рік найбільше нових квартир ввели в експлуатацію у Києві - понад 10 тисяч, в Київській області понад 8,6 тисячі, у Львові - більш як 5,4 тисячі. Водночас темпи будівництва впали у Харкові, Миколаєві та Одесі.
Читайте також про те, що вартість однокімнатної квартири дорівнює в середньому вартості її оренди протягом 9-18 років, залежно від міста її розташування. В Івано-Франківську житло окупиться за 9,3 року, а у Херсоні - за 18,5 року.
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