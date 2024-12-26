Будівництво під час війни. Що відбувається на первинному ринку України і які ціни на житло

За 2024 рік ціни на первинному ринку нерухомості у переважній більшості міст зросли на 1-11%, а от у прифронтовому Харкові та Запоріжжі вартість такого житла впала на 11% і 20% у доларовому еквіваленті. Попри війну новобудови продовжують зводити й активно здавати в експлуатацію, найбільше у Києві - понад 10 тисяч.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає про те, що відбувається на первинному ринку нерухомості в Україні.

Що відбувається на первинному ринку нерухомості

Експерти ЛУН заявляють про зростання активності на первинному ринку, зокрема збільшення кількості ЖК в продажу. У Києві кількість відділів продаж новобудов зросла на 1% і зараз становить 177 активних проектів. У Львові, Ужгороді та Івано-Франківську ці показники збільшились на 6-8%.

Навіть попри безпосередню близькість до фронту, у Запоріжжі працюють відділи продажів у 11 ЖК, приріст за цей рік становить 10%. Також збільшилась кількість новобудов у Дніпрі на 2%, тут зводять житло у 54 ЖК. А от у Харкові кількість девелоперів знизилась на 9% за рік, в Миколаєві - на 6%, Одесі - на 7%.

Також зменшилась кількість ЖК у продажу в Луцьку, Житомирі та Рівному на 7-10%, що може свідчити про те, що у цих містах активно розкупили житло у новобудовах. Натомість у Кропивницькому з'явилось 3 ЖК у продажу, що показало 200% приріст за рік.

Кількість ЖК у продажу у різних містах і їх приріст протягом 2024 року (скриншот сайту ЛУН)

Де найбільше здали новобудов

Найбільше нового житла здали у 2024 році у Києві. За 12 місяців (1-3 квартали 2024 + 4 квартал 2023) ввели в експлуатацію 10,7 тисячі нових квартир (приріст становить 13%). Друге місце у рейтингу посіла Київська область із показником майже 8,6 тисячі нових квартир, на третьому - Львів, де здали 5,4 тисячі квартир.

А от у відсотковому вираженні найбільший приріст зданого житла за рік відбувся у Житомирі та Чернігів - 329% та 316%, відповідно. Це дорівнює 1000 та 1 160 квартир.

У Кропивницькому цьогоріч не ввели в експлуатацію жодної квартири (але у продажу з'явилось 3 ЖК), а у Сумах - лише 50, що на 80% менше, ніж у 2023-му. На 71% просіли показники у Черкасах, там здали 440 квартир, а у Харкові - 45%, що дорівнює 1 570 квартирам. Динаміка введення житла в експлуатацію за рік не змінилась у Запоріжжі, там ввели в експлуатацію 400 квартир.

Динаміка введення житла в експлуатацію у різних містах (скриншот сайту ЛУН)

Скільки коштують квартири у новобудовах

Лідером по вартості 1 кв. м нерухомості на первинному ринку залишається Львів, в середньому він там коштує 1 300 доларів. Далі у рейтингу - Київ із показником 1 260 доларів за "квадрат" та Ужгород із ціною 1 120 доларів.

Найдешевше зараз новобудови коштують у Сумах, Харкові та Запоріжжі - 620 доларів та по 640 доларів.

Експерти ЛУН вирахували, що найдешевшу квартиру на первинці можна купити у Сумах, її вартість становить 25 900 доларів. При розрахунках взяли мінімальну площу житла, яке пропонують забудовники, та найнижчі ціни на ринку у регіоні. Трішки дорожче коштують квартири у Харкові та Запоріжжі, 27 600 доларів та 28 200 доларів.

Найдорожче квартира у новобудові обійдеться у Києві - 71 200 доларів, при цьому це на 6% дешевше, ніж торік. У Львові найдешевша квартира коштує 64 800 доларів, у Чернівцях - 54 000, Вінниці - 48 000, Ужгороді - 45 000 доларів.

Ціни на новобудови в Україні (скриншот сайту ЛУН)

Скільки треба грошей, щоб взяти квартиру в іпотеку

З кінця 2024 року за допомогою державної іпотечної програми "єОселя" можна придбати житло віком до 3 років. Експерти вважають, що це підсилить активність продажів житла у новобудовах. Зараз в іпотеку можна придбати квартири у 195 будинках від 89 забудовників.

З січня по листопад 2024 року видали 8 161 кредит за цією програмою на суму 13 973 млрд гривень.

Для того, щоб придбати житло у новобудовах за програмою "єОселя", українцям необхідно внести перший платіж від 4 000 до 18 000 доларів, залежно від міста. Найменша сума у Кропивницькому - 4 000 доларів, у Сумах і Запоріжжі - 5 000, Харкові та Чернігові - 6 000 доларів.

У Львові та Києві, щоб взяти квартиру в іпотеку за цією програмою, доведеться заплатити 17 000 і 18 000 доларів першого внеску, в Ужгороді - 11 000, Чернівцях, Луцьку та Дніпрі - по 10 000 доларів.

Сума мінімальних внесків для купівлі квартири в іпотеку (скриншот сайту ЛУН)