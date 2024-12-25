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Купувати чи винаймати: за скільки років оренди квартири відіб'ється її вартість

Середа 25 грудня 2024 15:15
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Купувати чи винаймати: за скільки років оренди квартири відіб'ється її вартість Які ціни на оренду квартир в Україні (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У більшості міст вартість оренди квартир протягом 2024 року не змінилась, втім в Івано-Франківську та Києві ціни "злетіли" до рекордних показників, підвищившись на 37% та 32%, відповідно.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає про те, що відбувається на ринку оренди в Україні та за скільки років винайму квартири, можна відбити її вартість.

Яка вартість оренди квартир в Україні

Експерти ЛУН заявляють, що ринок оренди почуває себе найвпевненіше, у порівнянні із вторинним і первинним ринком, оскільки є високий попит, орендні ставки ростуть і термін експозиції вільних квартир знижується.

Лідерами з вартості оренди житла залишається Ужгород, Львів та Київ, там однокімнатні квартири коштують 18,5 тисяч гривень за місяць, 17 тисяч та 16,5 тисяч, відповідно. А от найдорожчі дво- і трикімнатні квартири у столиці, їх там здають за 22,9 тисячі гривень та 37,5 тисяч гривень, відповідно.

При цьому за 2024 рік ціни у Києві злетіли на третину, у Львові - на 13%, а в Ужгороді - залишились без змін. А от рекорди із подорожчання побив Івано-Франківськ, де оренда за рік зросла на 37%. В середньому однокімнатні квартири там здають за 13,7 тисячі гривень на місяць. У рейтингу найдорожчих міст він посідає 5-те місце після Луцька, де аналогічне житло здають за 15 тисяч гривень.

Також за цей рік вартість оренди зросла в Одесі на 13%, там однокімнатні квартири коштують 8,5 тисячі гривень на місяць, у Хмельницькому - на 11%, аналогічне житло здають за 10 тисяч гривень та на 9% подорожчала нерухомість у Вінниці, де однокімнатна квартира зараз коштує 12 тисяч гривень.

Найнижчі ціни на оренду у Херсоні, Харкові та Запоріжжі. Там однокімнатні квартири коштують - 3 тисячі гривень, 4 тисячі і 5 тисяч, відповідно. Вартість протягом року не змінилась.

Двокімнатні й трикімнатні квартири впали у ціні лише у Дніпрі - 10% та 3% за рік і зараз вони коштують по 15 тисяч на місяць, а однокімнатні - 10 тисяч.

Купувати чи винаймати: за скільки років оренди квартири відіб'ється її вартістьЦіни на оренду квартир в Україні (скриншот сайту ЛУН)

За скільки років оренди квартири повернеться її вартість

Експерти ЛУН розрахували співвідношення середньої заробітної плати в регіоні до середньої орендної ставки та визначили, скільком рокам винайму житла дорівнює вартість квартири.

Вартість однокімнатної квартири відіб'ється при оренді:

  • Івано-Франківськ - 9,3 року
  • Суми - 9,9 року
  • Ужгород - 10,1 року
  • Луцьк - 10,6 року
  • Дніпро - 10,8 року
  • Полтава - 11,3 року
  • Запоріжжя - 11,8 року
  • Хмельницький - 12 років
  • Київ - 12,6 року
  • Тернопіль - 12,7 року
  • Вінниця - 12,9 року
  • Чернівці - 13,1 року
  • Львів - 13,3 року
  • Рівне - 13,6 року
  • Черкаси - 14,2 року
  • Житомир - 14,3 року
  • Миколаїв - 14,6 року
  • Кропивницький - 15 років
  • Одеса - 15,5 року
  • Харків - 17,4 року
  • Чернігів - 17,6 року
  • Херсон - 18,5 року

Додамо, що оскільки цьогоріч ціни на оренду в Києві різко зросли, то зменшилась кількість років із 15 до 12,6, за які відіб'ється вартість однокімнатної квартири. Оренда двокімнатної квартири протягом 14,4 року дорівнює її вартості, а вартість трикімнатної квартири дорівнює 12,7 року оренди.

Купувати чи винаймати: за скільки років оренди квартири відіб'ється її вартістьЗа скільки років оренди квартири відіб'ється її вартість (скриншот сайту ЛУН)

У яких містах йде найбільший відсоток зарплати на оренду

Для аналізу економічної доступності оренди житла експерти ЛУН розрахували співвідношення середньої заробітної плати в регіоні до середньої орендної ставки.

Найбільший відсоток зарплати йде на оренду квартири в ужгородців - 84%. Далі у рейтингу - Луцьк та Львів із показниками 79% та 74%, відповідно. Київ опинився на четвертому місці - 66%, п'ятірку лідерів закриває Івано-Франківськ - 65%.

Найменший відсоток зарплати віддають на оренду квартир жителі Херсону - 15%. Харків'яни платять 20% зарплати. У жителів Миколаєва та Запоріжжя йде по 27% та 28% на оренду, а Кропивницького - 34%.

Купувати чи винаймати: за скільки років оренди квартири відіб'ється її вартістьДані про середній відсоток зарплати, який йде на оренду житла у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)

Раніше ми розповідали про те, що протягом 2024 року майже в всіх регіонах України зросли ціни на нерухомість, вони знизились лише в областях, що у безпосередній близькості до фронту. Найбільше на вторинному ринку подорожчало житло у Рівному - на 24%, на первинному - у Кропивницькому +33%, а оренда найбільше підскочила в Івано-Франківську - на 37%.

Читайте також про те, що у п'ятірку міст із найдешевшою нерухомістю входять: Херсон, Запоріжжя, Харків, Суми та Миколаїв. Вартість 1 кв. м там на вторинному ринку там коливається від 470 до 610 доларів, а на первинному ринку - 620-670 доларів.

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