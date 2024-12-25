Купувати чи винаймати: за скільки років оренди квартири відіб'ється її вартість
У більшості міст вартість оренди квартир протягом 2024 року не змінилась, втім в Івано-Франківську та Києві ціни "злетіли" до рекордних показників, підвищившись на 37% та 32%, відповідно.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає про те, що відбувається на ринку оренди в Україні та за скільки років винайму квартири, можна відбити її вартість.
- Яка вартість оренди квартир в Україні
- За скільки років оренди повернеться вартість квартири
- У яких містах йде найбільший відсоток зарплати на оренду
Яка вартість оренди квартир в Україні
Експерти ЛУН заявляють, що ринок оренди почуває себе найвпевненіше, у порівнянні із вторинним і первинним ринком, оскільки є високий попит, орендні ставки ростуть і термін експозиції вільних квартир знижується.
Лідерами з вартості оренди житла залишається Ужгород, Львів та Київ, там однокімнатні квартири коштують 18,5 тисяч гривень за місяць, 17 тисяч та 16,5 тисяч, відповідно. А от найдорожчі дво- і трикімнатні квартири у столиці, їх там здають за 22,9 тисячі гривень та 37,5 тисяч гривень, відповідно.
При цьому за 2024 рік ціни у Києві злетіли на третину, у Львові - на 13%, а в Ужгороді - залишились без змін. А от рекорди із подорожчання побив Івано-Франківськ, де оренда за рік зросла на 37%. В середньому однокімнатні квартири там здають за 13,7 тисячі гривень на місяць. У рейтингу найдорожчих міст він посідає 5-те місце після Луцька, де аналогічне житло здають за 15 тисяч гривень.
Також за цей рік вартість оренди зросла в Одесі на 13%, там однокімнатні квартири коштують 8,5 тисячі гривень на місяць, у Хмельницькому - на 11%, аналогічне житло здають за 10 тисяч гривень та на 9% подорожчала нерухомість у Вінниці, де однокімнатна квартира зараз коштує 12 тисяч гривень.
Найнижчі ціни на оренду у Херсоні, Харкові та Запоріжжі. Там однокімнатні квартири коштують - 3 тисячі гривень, 4 тисячі і 5 тисяч, відповідно. Вартість протягом року не змінилась.
Двокімнатні й трикімнатні квартири впали у ціні лише у Дніпрі - 10% та 3% за рік і зараз вони коштують по 15 тисяч на місяць, а однокімнатні - 10 тисяч.
Ціни на оренду квартир в Україні (скриншот сайту ЛУН)
За скільки років оренди квартири повернеться її вартість
Експерти ЛУН розрахували співвідношення середньої заробітної плати в регіоні до середньої орендної ставки та визначили, скільком рокам винайму житла дорівнює вартість квартири.
Вартість однокімнатної квартири відіб'ється при оренді:
- Івано-Франківськ - 9,3 року
- Суми - 9,9 року
- Ужгород - 10,1 року
- Луцьк - 10,6 року
- Дніпро - 10,8 року
- Полтава - 11,3 року
- Запоріжжя - 11,8 року
- Хмельницький - 12 років
- Київ - 12,6 року
- Тернопіль - 12,7 року
- Вінниця - 12,9 року
- Чернівці - 13,1 року
- Львів - 13,3 року
- Рівне - 13,6 року
- Черкаси - 14,2 року
- Житомир - 14,3 року
- Миколаїв - 14,6 року
- Кропивницький - 15 років
- Одеса - 15,5 року
- Харків - 17,4 року
- Чернігів - 17,6 року
- Херсон - 18,5 року
Додамо, що оскільки цьогоріч ціни на оренду в Києві різко зросли, то зменшилась кількість років із 15 до 12,6, за які відіб'ється вартість однокімнатної квартири. Оренда двокімнатної квартири протягом 14,4 року дорівнює її вартості, а вартість трикімнатної квартири дорівнює 12,7 року оренди.
За скільки років оренди квартири відіб'ється її вартість (скриншот сайту ЛУН)
У яких містах йде найбільший відсоток зарплати на оренду
Для аналізу економічної доступності оренди житла експерти ЛУН розрахували співвідношення середньої заробітної плати в регіоні до середньої орендної ставки.
Найбільший відсоток зарплати йде на оренду квартири в ужгородців - 84%. Далі у рейтингу - Луцьк та Львів із показниками 79% та 74%, відповідно. Київ опинився на четвертому місці - 66%, п'ятірку лідерів закриває Івано-Франківськ - 65%.
Найменший відсоток зарплати віддають на оренду квартир жителі Херсону - 15%. Харків'яни платять 20% зарплати. У жителів Миколаєва та Запоріжжя йде по 27% та 28% на оренду, а Кропивницького - 34%.
Дані про середній відсоток зарплати, який йде на оренду житла у різних містах України (скриншот сайту ЛУН)
Раніше ми розповідали про те, що протягом 2024 року майже в всіх регіонах України зросли ціни на нерухомість, вони знизились лише в областях, що у безпосередній близькості до фронту. Найбільше на вторинному ринку подорожчало житло у Рівному - на 24%, на первинному - у Кропивницькому +33%, а оренда найбільше підскочила в Івано-Франківську - на 37%.
Читайте також про те, що у п'ятірку міст із найдешевшою нерухомістю входять: Херсон, Запоріжжя, Харків, Суми та Миколаїв. Вартість 1 кв. м там на вторинному ринку там коливається від 470 до 610 доларів, а на первинному ринку - 620-670 доларів.
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