От скромных вариантов до VIP-жилья. За сколько можно купить квартиру в Киеве

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

На вторичном рынке в течение последних полгода наблюдается стабильность. В среднем однокомнатные квартиры стоят 60 тысяч долларов, двухкомнатные - 98 тысяч, трехкомнатные - 140 тысяч долларов. При этом стоимость жилья очень зависит от места его расположения.

Самые дорогие квартиры в Печерском районе:

однокомнатные квартиры без ремонта продают за 118 тысяч долларов, с ремонтом - 145 тысяч

двухкомнатные с ремонтом - 195 тысяч долларов, без ремонта - 162 тысячи

трехкомнатные с ремонтом - 350 тысяч долларов, без ремонта - 270 тысяч

Самые дешевые квартиры в Деснянском районе:

однокомнатные квартиры без ремонта стоят 34,9 тысячи долларов, с ремонтом - 40 тысяч

двухкомнатные с ремонтом - 53,1 тысячи долларов, без ремонта - мало данных для анализа

трехкомнатные с ремонтом - 66,6 тысячи долларов, без ремонта - мало данных для анализа

Опрос ЛУН показал, что 30% покупателей считают, что цены на недвижимость на вторичном рынке Киева вырастут в ближайшее время, 33% думают, что стоимость снизится, остальные ответили, что цены останутся без изменений.

Цены на квартиры в Киеве на вторичном рынке (скриншот сайта ЛУН)

Интересно, что жилье в Деснянском районе даже дешевле, чем в пригороде Киева - Вишневом, Вышгороде, Броварах, Петропавловской и Софиевской Борщаговках. Там однокомнатные квартиры стоят 42,3 - 48 тысяч долларов.

Самое высокое в цене жилье в дореволюционных домах (возведенных до 1918 года), средняя цена на однокомнатную квартиру там составляет 100 тысяч долларов. Дальше в рейтинге жилье в новостройках, возведенных после 2010 года, там аналогичные квартиры стоят 75 тысяч долларов.

Отметим, что в среднем сделку о покупке заключают за 45-67 дней с момента выставления квартиры на продажу.

Исследования показывают, что стоимость однокомнатной квартиры равна стоимости ее аренды за 12,6 года. Также в среднем, чтобы купить квартиру в Киеве, придется откладывать всю зарплату за 8,3 года.

Средние цены на жилье в разных районах Киева (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость жилья в новостройках

Цены в новостройках за последние полгода выросли на 4% до 1 270 долларов за 1 кв. м, однако окончательная стоимость зависит от класса жилья:

эконом-класс - 950 долларов

комфорт - 1 020 долларов

бизнес - 1 690 долларов

премиум - 3 160 долларов

Дороже всего новостройки стоят в Печерском районе - 2 510 долларов за "квадрат", дешевле всего в Деснянском - там 1 кв. м стоит в среднем 960 долларов.

Чтобы взять квартиру в столице в ипотеку придется внести первую сумму не менее 18 тысяч долларов. Учитывая минимальный метраж, предлагаемый застройщиками, и самые низкие цены на рынке, самая дешевая квартира в Киеве обойдется в 71 тысячу долларов.

Данные опроса ЛУН показали, что 42% покупателей думают, что цены в новостройках вскоре подскочат, 22% считают - что снизятся, остальные заявили, что стоимость недвижимости не изменится.

Сейчас в Киеве 177 новостроек в продаже, 133 застройщика предоставляют рассрочку, на 53 объекта действует ипотечная программа "еОселя", еще в 23 можно взять жилье в кредит.

Добавим, что Киев стал лидером в 2024 году по количеству сданного жилья в эксплуатацию - 10,7 тысячи квартир, и еще более 8,6 тысячи в области. При этом темпы возведения нового жилья снизились почти на 20% по сравнению с 2023 годом.

Цены на первичном рынке недвижимости в Киеве (скриншот сайта ЛУН)