Від штрафу до 8 років в'язниці: як в Україні карають за жорстокість до тварин

Головне: Дворівнева відповідальність: За знущання без тяжких наслідків передбачені штрафи (до 8 500 грн), за каліцтво або смерть тварини - кримінальна відповідальність.

За знущання без тяжких наслідків передбачені штрафи (до 8 500 грн), за каліцтво або смерть тварини - кримінальна відповідальність. Суворе покарання: Максимальний термін позбавлення волі за жорстоке поводження з тваринами сягає 8 років, якщо злочин вчинено з особливою жорстокістю або повторно.

Максимальний термін позбавлення волі за жорстоке поводження з тваринами сягає 8 років, якщо злочин вчинено з особливою жорстокістю або повторно. Конфіскація: У будь-якому випадку суд може вилучити тварину у власника, якщо встановлено загрозу для її життя або здоров’я.

У будь-якому випадку суд може вилучити тварину у власника, якщо встановлено загрозу для її життя або здоров’я. Реальна практика: Суди вже виносять вироки з реальними тюремними термінами (наприклад, чотири роки позбавлення волі за поранення тварини з мисливської зброї).

Адміністративна відповідальність

Якщо дії призвели до мучення чи фізичного болю, але не закінчилися каліцтвом або смертю тварини, настає адміністративна відповідальність (ст. 89 КУпАП).

Штрафи: від 3 400 до 5 100 грн.

від 3 400 до 5 100 грн. За повторні порушення: від 5 100 до 8 500 грн або адміністративний арешт до 15 діб.

"У таких випадках суд може застосувати додаткову санкцію - конфіскацію тварини, якщо власник становить загрозу для її здоров’я чи життя", - каже Буліменко.

Кримінальна відповідальність

Якщо ж тварина отримала тілесні ушкодження, була покалічена чи загинула, дії кваліфікуються за ст. 299 Кримінального кодексу України.

Базове покарання: обмеження або позбавлення волі на строк від 1 до 3 років.

обмеження або позбавлення волі на строк від 1 до 3 років. Обтяжуючі обставини: якщо злочин вчинено у присутності дитини (3-5 років тюрми) або з особливою жорстокістю, повторно чи групою осіб (5-8 років позбавлення волі).

Суди все частіше виносять обвинувальні вироки за подібні злочини. Показовою є справа № 371/1068/23, розглянута Миронівським райсудом Київської області у березні 2026 року.

"Чоловік у стані алкогольного сп’яніння вистрілив у собаку з мисливської рушниці, спричинивши тварині вогнепальні поранення та переломи. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, звільнивши від відбування з випробувальним терміном у два роки", - розповів Буліменко.

У разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами потрібно звертатись до правоохоронців.