Від штрафу до 8 років в'язниці: як в Україні карають за жорстокість до тварин

В Україні питання захисту тварин стає дедалі актуальнішим, а судова практика - жорсткішою. За знущання винуватцю загрожує як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, аж до позбавлення волі.
У коментарі РБК-Україна юрист Євген Буліменко розповів, як в Україні карають за жорстоке поводження із тваринами.
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Якщо дії призвели до мучення чи фізичного болю, але не закінчилися каліцтвом або смертю тварини, настає адміністративна відповідальність (ст. 89 КУпАП).
"У таких випадках суд може застосувати додаткову санкцію - конфіскацію тварини, якщо власник становить загрозу для її здоров’я чи життя", - каже Буліменко.
Якщо ж тварина отримала тілесні ушкодження, була покалічена чи загинула, дії кваліфікуються за ст. 299 Кримінального кодексу України.
Суди все частіше виносять обвинувальні вироки за подібні злочини. Показовою є справа № 371/1068/23, розглянута Миронівським райсудом Київської області у березні 2026 року.
"Чоловік у стані алкогольного сп’яніння вистрілив у собаку з мисливської рушниці, спричинивши тварині вогнепальні поранення та переломи. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, звільнивши від відбування з випробувальним терміном у два роки", - розповів Буліменко.
У разі виявлення фактів жорстокого поводження з тваринами потрібно звертатись до правоохоронців.
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Нещодавно ми також писали про те, що в Івано-Франківській області під час фестивалю "Коні Бойківщини" коней змушували тягнути важкі колоди, тварин при цьому били. Правоохоронці взялися за розслідування факту можливого жорстокого поводження з тваринами.
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