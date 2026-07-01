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От штрафа до 8 лет тюрьмы: как в Украине наказывают за жестокость к животным

08:07 01.07.2026 Ср
3 мин
Есть ли уже реальные случаи, когда виновные попадали за решетку?
aimg Василина Копытко aimg Евгений Булименко Эксперт
В некоторых случаях животное могут конфисковать у владельцев (фото: Freepik)

В Украине вопрос защиты животных становится все более актуальным, а судебная практика - более жесткой. За издевательство виновнику грозит как административная, так и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

В комментарии РБК-Украина юрист Евгений Булименко рассказал, как в Украине наказывают за жестокое обращение с животными.

Главное:

  • Двухуровневая ответственность: За издевательство без тяжких последствий предусмотрены штрафы (до 8 500 грн), за увечье или смерть животного - уголовная ответственность.
  • Строгое наказание: Максимальный срок лишения свободы за жестокое обращение с животными достигает 8 лет, если преступление совершено с особой жестокостью или повторно.
  • Конфискация: В любом случае суд может изъять животное у владельца, если установлена угроза его жизни или здоровью.
  • Реальная практика: Суды уже выносят приговоры с реальными тюремными сроками (например, четыре года лишения свободы за ранение животного из охотничьего оружия).

Административная ответственность

Если действия привели к мучению или физической боли, но не закончились увечьем или смертью животного, наступает административная ответственность (ст. 89 КУоАП).

  • Штрафы: от 3400 до 5100 грн.
  • За повторные нарушения: от 5100 до 8500 грн или административный арест до 15 суток.

"В таких случаях суд может применить дополнительную санкцию - конфискацию животного , если собственник представляет угрозу для его здоровья или жизни", - говорит Булименко.

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Уголовная ответственность

Если же животное получило телесные повреждения, было искалечено или погибло, действия квалифицируются по ст. 299 Уголовного кодекса.

  • Базовое наказание: ограничение или лишение свободы сроком от 1 до 3 лет.
  • Отягчающие обстоятельства: если преступление совершено в присутствии ребенка (3-5 лет тюрьмы) или с особой жестокостью, повторно или группой лиц (5-8 лет лишения свободы).

Суды все чаще выносят обвинительные приговоры за подобные преступления. Показательно дело № 371/1068/23, рассмотренное Мироновским райсудом Киевской области в марте 2026 года.

"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в собаку из охотничьего ружья, нанеся животному огнестрельные ранения и переломы. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы, освободив от отбывания с испытательным сроком в два года", - рассказал Булименко.

В случае выявления фактов жестокого обращения с животными следует обращаться к правоохранителям.

Читайте также о том, что судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская попала в скандал, когда на интервью поделилась воспоминаниями, как в детстве издевалась над животными.

Недавно мы также писали о том, что в Ивано-Франковской области во время фестиваля "Кони Бойковщины" лошадей заставляли тянуть тяжелые бревна, животных при этом избивали. Правоохранители расследуют факт возможного жестокого обращения с животными.

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

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