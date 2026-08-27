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От школьного кабинета до завода: "Интерпайп" развивает техобразование в Днепре

14:37 27.08.2026 Чт
2 мин
Компания вместе с городом создает лаборатории и готовит новое поколение инженеров
aimg Анна Шиканова
От школьного кабинета до завода: "Интерпайп" развивает техобразование в Днепре В Днепре учащиеся имеют возможность получить образование и первое место работы (фото: Інтерпайп)
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Несмотря на многолетнюю широкомасштабную войну, промышленная компания "Интерпайп" сохранила и продолжает развитие социальных программ, вместе с партнерами реализуя экосистему технического образования в Днепре.

Как компания помогает развитию технического образования в Днепре, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на проект "Как Интерпайп работает с людьми, живущими в нескольких километрах от линии фронта" в "Лига. Бизнес. Информ".

Программа предусматривает два образовательных маршрута, которые могут привести школьников к первому рабочему месту на заводе.

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Первый маршрут начинается в школьном кабинете труда. На занятиях по технологиям учащиеся знакомятся со станками, а после школы могут продолжить обучение в профессиональном колледже. Там они могут получить профессию токаря, оператора станков с ЧПУ или электромонтера.

Второй маршрут ориентирован на учащихся, интересующихся инженерией и автоматизацией. Он начинается в школьной лаборатории мехатроники, а продолжает получение высшего инженерного образования в НТУ "Днепровская политехника".

Оба образовательных маршрута предполагают возможность получить первое рабочее место на заводе.

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Для развития системы компания совместно с городскими властями Днепра создала учебные локации – кабинеты труда, лаборатории мехатроники и мастерские в колледже.

Также программа включает в себя профориентационные лагеря, соревнования и экскурсии на производство.

В целом система технического образования включает более 15 тысяч детей и подростков.

Ранее мы рассказывали, как компания помогает восстанавливаться ветеранами и организует для этого специальные ретриты в Карпатах.

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