Від санаторіїв до військових баз: РФ "перевиховує" українських дітей для війни

Дослідники зафіксували біля 210 закладів, серед яких щонайменш в 39 перевиховують українських дітей. Серед цих закладів кадетські школи, військові бази, медичні заклади, монастирі, церкви, середні школи та університети, готелі, дитячі будинки та центри підтримки сім'ї, табори та санаторії.

В останніх організовують заняття, включно зі спортом, майстер-класами, мистецтвом і ремеслами, а також так званими "оздоровчими" процедурами.

При цьому, в Україні неодноразово підкреслюють, що "перевиховні" табори, куди забирають дітей, навпаки, погано впливають на здоров'я і ментальний стан дитини. Ті діти, яких вдалося повернути, неодноразово розповідали про знущання над ними в таборах, погану їжу і агресивну пропаганду.

Серед інструментів для мілітаризації дослідники виділяють психологічну та фізичну підготовку дітей до технологій, практик та культури російської армії. Це, зокрема, симуляція військових сценаріїв.

Приблизний вік дітей, яких змусили проходити організовані програми по мілітаризації у таборах, кадетських школах та на військових базах - від 8 до 17 років.

Фото: дітям у Росії на уроках у школах показують виступ Путіна (Getty Images)

"У закладах, де діти з України проходили мілітаризацію, їх зобов’язували брати участь у низці активностей, зокрема навчали "розвитку вогневих та морських навичок". Вони брали участь у стрілецьких змаганнях, змаганнях із кидання гранат, а також отримували навчання з тактичної медицини, управління безпілотниками та тактики", - кажуть у звіті.

В одному випадку дослідники задокументували дітей з Донецької області, які проходили "десантну підготовку".

Загалом за останнє десятиліття в Росії масштабуються програми по патріотичному вихованню серед дітей. Особливу увагу приділяють саме мілітарному аспекту, героїзуючи саме поняття війни.