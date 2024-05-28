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Від С-300 до "Шахедів". Скільки харків'яни мають часу, щоб спуститись в укриття

Фото: скільки харків'яни мають часу, щоб спуститись в укриття (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час обстрілів Харкова ворог застосовує різні види озброєнь: від балістичних ракет C-300, до безпілотників типу Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка в ефірі FREEДОМ.

Кожне озброєння має різну швидкість польоту й дальність ураження, у зв'язку з чим у жителів мало часу для того, щоб встигнути сховатись. 

УМПБ Д-30 

Швидкість уніфікованого міжвидового плануючого боєприпасу (УМПБ) Д-30 складає близько 600 км/год. Зокрема їх ворог запускає на відстані близько 70-90 кілометрів від міста. Залежно від місця запуску та місця удару, харків'яни мають близько 4-6 хвилин, аби спуститись в укриття

"Шахед" 

Швидкість БпЛА складає близько 200 км/год. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) слідкують за напрямком руху дрона. Цивільні, своєю чергою, мають від 10 до 20 хвилин, аби сховатись

С-300 та "Іскандер-М" 

Швидкість балістичних ракет більше ніж 5 тисяч км/год. Вони долітають до міста менше ніж за 1 хвилину, якщо запуск здійснили з території Бєлгородської області. 

Водночас крилаті ракети ворог проти Харкова використовує рідше через їх велику дальність польоту. 

"Тому вони використовують С-300 і УМПБ Д-30, які б’ють до 100 км. Також використовують “Шахеди” через близькість міста і можливості заходити з різних кутів, обходячи й мобільні вогневі групи, і установки протиповітряної оборони. Кожен боєприпас вони використовують виходячи з тих завдань, які ставлять для себе, і виходячи з особливостей нашого захисту”, - додав Чубенко. 

Ситуація у Харківській області 

На початку травня ворог розпочав наступ на Харківській області, втім через відсутність успіху терористи вирішили розтягнути лінію бойових дій в бік Донецької області. 

Тим часом президент Володимир Зеленський попередив, що росіяни також збирають ще одне угрупування військ біля кордону і ймовірно готують наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова.

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