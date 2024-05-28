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От С-300 до "Шахедов". Сколько у харьковчан есть времени, чтобы спуститься в укрытие

Фото: сколько у харьковчан есть времени, чтобы спуститься в укрытие (У Виталия Носача, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время обстрелов Харькова враг применяет различные виды вооружений: от баллистических ракет C-300, до беспилотников типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко в эфире FREEДОМ.

Каждое вооружение имеет разную скорость полета и дальность поражения, в связи с чем у жителей мало времени для того, чтобы успеть укрыться. 

УМПБ Д-30

Скорость унифицированного межвидового планирующего боеприпаса (УМПБ) Д-30 составляет около 600 км/ч. В частности их враг запускает на расстоянии около 70-90 километров от города. В зависимости от места запуска и места удара, харьковчане имеют около 4-6 минут, чтобы спуститься в укрытие

"Шахед" 

Скорость БпЛА составляет около 200 км/ч. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) следят за направлением движения дрона. Гражданские, в свою очередь, имеют от 10 до 20 минут, чтобы спрятаться

С-300 и "Искандер-М" 

Скорость баллистических ракет более 5 тысяч км/ч. Они долетают до города менее чем за 1 минуту, если запуск осуществили с территории Белгородской области. 

В то же время крылатые ракеты враг против Харькова использует реже из-за их большой дальности полета. 

"Поэтому они используют С-300 и УМПБ Д-30, которые бьют до 100 км. Также используют "Шахеды" из-за близости города и возможности заходить с разных углов, обходя и мобильные огневые группы, и установки противовоздушной обороны. Каждый боеприпас они используют исходя из тех задач, которые ставят для себя, и исходя из особенностей нашей защиты", - добавил Чубенко. 

Ситуация в Харьковской области

В начале мая враг начал наступление на Харьковской области, однако из-за отсутствия успеха террористы решили растянуть линию боевых действий в сторону Донецкой области.

Тем временем президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне также собирают еще одну группировку войск у границы и предположительно готовят наступление в 90 километрах северо-западнее Харькова.

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