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Від розміру каструлі залежить сума в платіжці: 5 порад, як заощадити газ

Середа 25 вересня 2024 16:39
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Від розміру каструлі залежить сума в платіжці: 5 порад, як заощадити газ Фото: газова плита (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Економія газу - не така складна річ, як здається. Якщо дотримуватися декількох дієвих порад та зробити їх своїми повсякденними звичками - у вас все вийде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГК "Нафтогаз України".

"Якщо театр починається з вішалки, то економія газу починається саме з кухні. Отже, починаємо заощаджувати", - зазначили у компанії.

Там представили 5 простих порад, завдяки яким вам вдасться зекономити газ:

  • потрібно уважно слідкувати за чистотою газової плити. Чим чистіше буде пальник, тим менше газу знадобиться для нагрівання до потрібної температури,
  • посуд має відповідати розміру пальника, оскільки для нагрівання великої каструлі газу потрібно у два рази більше, якщо пальник менший за неї. Тож, розмір каструлі має значення,
  • завжди накривайте посуд кришкою, якщо кип’ятите воду, тушкуєте овочі або м’ясо. Це допоможе знизити споживання газу й зменшити платіжки,
  • потрібно уважно слідкувати за конфорками: зменшуйте газ одразу після кипіння, не залишайте газ включеним, а якщо зняли каструлю з плити, то відразу вимикайте газ,
  • щільно закривайте духовку, а перед приготуванням страв перевіряйте справність дверки духовки. Це допоможе зберегти тепло у ній, а вам - заощадити гроші.

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