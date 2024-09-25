Від розміру каструлі залежить сума в платіжці: 5 порад, як заощадити газ

Економія газу - не така складна річ, як здається. Якщо дотримуватися декількох дієвих порад та зробити їх своїми повсякденними звичками - у вас все вийде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГК " Нафтогаз України ".

"Якщо театр починається з вішалки, то економія газу починається саме з кухні. Отже, починаємо заощаджувати", - зазначили у компанії.

Там представили 5 простих порад, завдяки яким вам вдасться зекономити газ:

потрібно уважно слідкувати за чистотою газової плити. Чим чистіше буде пальник, тим менше газу знадобиться для нагрівання до потрібної температури,

посуд має відповідати розміру пальника, оскільки для нагрівання великої каструлі газу потрібно у два рази більше, якщо пальник менший за неї. Тож, розмір каструлі має значення,

завжди накривайте посуд кришкою, якщо кип’ятите воду, тушкуєте овочі або м’ясо. Це допоможе знизити споживання газу й зменшити платіжки,

потрібно уважно слідкувати за конфорками: зменшуйте газ одразу після кипіння, не залишайте газ включеним, а якщо зняли каструлю з плити, то відразу вимикайте газ,

щільно закривайте духовку, а перед приготуванням страв перевіряйте справність дверки духовки. Це допоможе зберегти тепло у ній, а вам - заощадити гроші.

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