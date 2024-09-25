Від розміру каструлі залежить сума в платіжці: 5 порад, як заощадити газ
Економія газу - не така складна річ, як здається. Якщо дотримуватися декількох дієвих порад та зробити їх своїми повсякденними звичками - у вас все вийде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГК "Нафтогаз України".
"Якщо театр починається з вішалки, то економія газу починається саме з кухні. Отже, починаємо заощаджувати", - зазначили у компанії.
Там представили 5 простих порад, завдяки яким вам вдасться зекономити газ:
- потрібно уважно слідкувати за чистотою газової плити. Чим чистіше буде пальник, тим менше газу знадобиться для нагрівання до потрібної температури,
- посуд має відповідати розміру пальника, оскільки для нагрівання великої каструлі газу потрібно у два рази більше, якщо пальник менший за неї. Тож, розмір каструлі має значення,
- завжди накривайте посуд кришкою, якщо кип’ятите воду, тушкуєте овочі або м’ясо. Це допоможе знизити споживання газу й зменшити платіжки,
- потрібно уважно слідкувати за конфорками: зменшуйте газ одразу після кипіння, не залишайте газ включеним, а якщо зняли каструлю з плити, то відразу вимикайте газ,
- щільно закривайте духовку, а перед приготуванням страв перевіряйте справність дверки духовки. Це допоможе зберегти тепло у ній, а вам - заощадити гроші.
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