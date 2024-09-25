От размера кастрюли зависит сумма в платежке: 5 советов, как сэкономить газ

Экономия газа - не такая сложная вещь, как кажется. Если придерживаться нескольких действенных советов и сделать их своими повседневными привычками - у вас не получится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГК " Нафтогаз Украины ".

"Если театр начинается с вешалки, то экономия газа начинается именно с кухни. Следовательно, начинаем экономить", - отметили в компании.

Там представили 5 простых советов, благодаря которым вам удастся сэкономить газ:

нужно внимательно следить за чистотой газовой плиты. Чем чище будет горелка, тем меньше газа понадобится для нагревания до нужной температуры,

посуда должна соответствовать размеру горелки, поскольку для нагревания большой кастрюли газа требуется в два раза больше, если горелка меньше ее. Итак, размер кастрюли имеет значение,

всегда накрывайте посуду крышкой, если кипятите воду, тушите овощи или мясо. Это поможет снизить потребление газа и уменьшить платежи,

нужно внимательно следить за конфорками: убавляйте газ сразу после кипения, не оставляйте газ включенным, а если сняли кастрюлю с плиты, то сразу выключайте газ,

плотно закрывайте духовку, а перед приготовлением блюд проверяйте исправность дверцы духовки. Это поможет сохранить тепло в ней, а вам – сэкономить деньги.

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