От размера кастрюли зависит сумма в платежке: 5 советов, как сэкономить газ
Экономия газа - не такая сложная вещь, как кажется. Если придерживаться нескольких действенных советов и сделать их своими повседневными привычками - у вас не получится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГК " Нафтогаз Украины ".
"Если театр начинается с вешалки, то экономия газа начинается именно с кухни. Следовательно, начинаем экономить", - отметили в компании.
Там представили 5 простых советов, благодаря которым вам удастся сэкономить газ:
- нужно внимательно следить за чистотой газовой плиты. Чем чище будет горелка, тем меньше газа понадобится для нагревания до нужной температуры,
- посуда должна соответствовать размеру горелки, поскольку для нагревания большой кастрюли газа требуется в два раза больше, если горелка меньше ее. Итак, размер кастрюли имеет значение,
- всегда накрывайте посуду крышкой, если кипятите воду, тушите овощи или мясо. Это поможет снизить потребление газа и уменьшить платежи,
- нужно внимательно следить за конфорками: убавляйте газ сразу после кипения, не оставляйте газ включенным, а если сняли кастрюлю с плиты, то сразу выключайте газ,
- плотно закрывайте духовку, а перед приготовлением блюд проверяйте исправность дверцы духовки. Это поможет сохранить тепло в ней, а вам – сэкономить деньги.
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