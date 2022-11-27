Від російської агресії загинуло мінімум 440 дітей

Станом на 26 листопада від російської агресії постраждало понад 1289 українських дітей, 440 з них - загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Офіс генерального прокурора України.
“Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях”, - зазначили в ОГП.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 76, Херсонській - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Дніпропетровській - 32.
Також росіяни зруйнували 2719 закладів освіти, 332 з них - повністю.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо, російські окупанти у Луганській області підготували 10,5 тисяч дітей для вивезення в так звані "пансіонати".
Також повідомлялось, що в одній з громад лівобережної частини Херсонської області окупанти забороняють дітям навчатися в українських школах в онлайн-режимі та проводять побудинкові перевірки.
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