От российской агрессии погибли минимум 440 детей

По состоянию на 26 ноября от российской агрессии пострадали более 1289 украинских детей, 440 из них - погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Офис генерального прокурора Украины .
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в ОГП.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 424, Харьковской – 266, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 76, Херсонской – 69, Черниговской – 68, Луганской – 64, Днепропетровской – 32.
Также россияне разрушили 2719 учебных заведений, 332 из них - полностью.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.
Напомним, российские оккупанты в Луганской области подготовили 10,5 тысячи детей для вывоза в так называемые "пансионаты".
Также сообщалось, что в одной из общин левобережной части Херсонской области оккупанты запрещают детям учиться в украинских школах в онлайн-режиме и проводят домовые проверки.
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