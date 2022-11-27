От российской агрессии погибли минимум 440 детей

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в ОГП.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 424, Харьковской – 266, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 76, Херсонской – 69, Черниговской – 68, Луганской – 64, Днепропетровской – 32.

Также россияне разрушили 2719 учебных заведений, 332 из них - полностью.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.