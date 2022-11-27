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От российской агрессии погибли минимум 440 детей

Фото: Россия убила 440 украинских детей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

По состоянию на 26 ноября от российской агрессии пострадали более 1289 украинских детей, 440 из них - погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Офис генерального прокурора Украины .

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в ОГП.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 424, Харьковской – 266, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 76, Херсонской – 69, Черниговской – 68, Луганской – 64, Днепропетровской – 32.

Также россияне разрушили 2719 учебных заведений, 332 из них - полностью.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.

Напомним, российские оккупанты в Луганской области подготовили 10,5 тысячи детей для вывоза в так называемые "пансионаты".

Также сообщалось, что в одной из общин левобережной части Херсонской области оккупанты запрещают детям учиться в украинских школах в онлайн-режиме и проводят домовые проверки.

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дітиВойна России против Украины