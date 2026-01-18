Від Привілля до Покровська: як ЗСУ спростовують заяви Росії про захоплення Донеччини

РФ заявляла про взяття населених пунктів Привілля, Закітне, Міньківка в Донецькій області. Втім, Сили оборони України це спростовують.

Що дійсно відбувається в цих населених пунктах, в матеріалі РБК-Україна .

Привілля

Російське військове командування нещодавно заявило про "взяття" населеного пункту Привілля, яке знаходиться на Слов'янському напрямку. Цей населений пункт знаходиться за 21 кілометри від Слов'янська і проходить по трасі, яке веде до великого міста.

Втім, українське Угруповання військ "Схід" спростувало ці заяви, зазначивши: "Населений пункт Привілля під контролем підрозділів Сил оборони України, зокрема 30-ї окремої механізованої бригади. Наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на визначених рубежах та тримають оборону".

Закітне

Така ж ситуація і з населеним пунктом Закітне, яке знаходиться за 23 кілометри від Слов'янська. Попри заяви російського командування, Сили оборони України зазначають, що населений пункт знаходиться під контролем українських військових.

"На Слов’янському напрямку триває оборона Закітного. Російські війська регулярно проводять штурмові дії, однак безуспішно", - йдеться у повідомленні.

Нещодавно десантники 81 окремої аеромобільної бригади захопили у полон росіянина, який розповів про одну з нових пріоритетних найближчих цілей на Словʼянському напрямку - вийти до Закітного та Кривої Луки.

Саме в районі цих двох населених пунктів є пануючі висоти, тож їх ворог зможе використовувати як плацдарм для регулярних обстрілів Словʼянська, Лиману та Миколаївки.

Міньківка

Щодо ситуації в Міньківці, яка знаходиться в Донецькій області, то відповідні заяви про "захоплення" також звучали від російських військ. Втім, Сили оборони це спростовують:

"Населений пункт Міньківка на Слов'янському напрямку перебуває під контролем Сил оборони України. Наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на визначених рубежах", - йдеться у повідомленні прес-служби Угруповання військ "Схід".

Дронівка

Вище населеного пункту Закітне знаходиться Дронівка, де тривають бої. У Десантно-штурмових війська зазначають, що для захоплення цього населеного пункту Росія постійно накопичує резерви у районі Сіверська та розгортає пункти дислокацій у Серебрянському лісництві.

Нещодавно у мережі з'явилася інформація, що про захоплення російськими військами населених пунктів Серебрянка та Дронівка у Донецькій області. Втім, Сили оборони України це спростували.

Усі виявлені спроби противника просунутися або закріпитися зриваються вогневими засобами та контрдіями українських підрозділів.

Покровськ

Оборонні бої за Покровськ почались влітку 2024 року. Росія неодноразово заявляла про взяття цього міста, втім Сили оборони це спростовували. За офіційними даними, північна частина міста залишається під контролем українських військових, попри щоденні штурми росіян.

Зокрема, у ДШВ сьогодні повідомили про зачистки в районі цього міста. Операція проходила в межах планової роботи з покращення тактичного положення та зниження активності противника в смузі відповідальності.

"Днями упродовж однієї доби наземні підрозділи розвідки провели зачистку ділянки місцевості протяжністю близько 900 метрів", - йдеться в повідомленні.

Мирноград

Мирноград знаходиться біля Покровська. І офіційно продовжує бути під контролем українських Сил оборони. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що військові зупиняють росіян в Мирнограді.

А начальник відділення комунікацій 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Роман Писаренко в телеефірі зазначав, що навколо Мирнограда російські війська зібрали понад десять підрозділів. Вони намагаються створити угруповання, щоб блокувати українську логістику з усіх напрямків і оточити українські підрозділи.

Куп'янськ

Про Куп'янськ, який знаходиться в Харківській області, росіяни неодноразово робили заяви щодо "захоплення" міста. Втім, щоразу вони не відповідали дійсності. Більше того, українські військові провели контр-наступальні дії, витіснивши всіх російських солдатів з цього населеного пункту.

РБК-Україна писало, що цього тижня бійці підрозділу "Хартія" підняли український прапор над Куп’янськом, який протягом кількох місяців перебував під інтенсивними атаками російських військ.

Зокрема, аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російська влада намагається сформувати альтернативну картину бойових дій, системно поширюючи неправдиві заяви про нібито захоплення Куп’янська.