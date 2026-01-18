От Приволья до Покровска: как ВСУ опровергают заявления России о захвате Донецкой области

РФ заявляла о взятии населенных пунктов Приволье, Закитное, Миньковка в Донецкой области. Впрочем, Силы обороны Украины это опровергают.

Что действительно происходит в этих населенных пунктах, в материале РБК-Украина .

Приволье

Российское военное командование недавно заявило о "взятии" населенного пункта Приволье, которое находится на Славянском направлении. Этот населенный пункт находится в 21 километре от Славянска и проходит по трассе, которое ведет к большому городу.

Впрочем, украинская Группировка войск "Восток" опровергла эти заявления, отметив: "Населенный пункт Приволье под контролем подразделений Сил обороны Украины, в частности 30-й отдельной механизированной бригады. Наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи на определенных рубежах и держат оборону".

Закитное

Такая же ситуация и с населенным пунктом Закитное, которое находится в 23 километрах от Славянска. Несмотря на заявления российского командования, Силы обороны Украины отмечают, что населенный пункт находится под контролем украинских военных.

"На Славянском направлении продолжается оборона Закитного. Российские войска регулярно проводят штурмовые действия, однако безуспешно", - говорится в сообщении.

Недавно десантники 81 отдельной аэромобильной бригады захватили в плен россиянина, который рассказал об одной из новых приоритетных ближайших целей на Славянском направлении - выйти к Закитному и Кривой Луке.

Именно в районе этих двух населенных пунктов есть важные высоты, поэтому их враг сможет использовать как плацдарм для регулярных обстрелов Славянска, Лимана и Николаевки.

Миньковка

Что касается ситуации в Миньковке, которая находится в Донецкой области, то соответствующие заявления о "захвате" также звучали от российских войск. Впрочем, Силы обороны это опровергают:

"Населенный пункт Миньковка на Славянском направлении находится под контролем Сил обороны Украины. Наши подразделения продолжают выполнять боевые задачи на определенных рубежах", - говорится в сообщении пресс-службы Группировки войск "Восток".

Дроновка

Выше населенного пункта Закитное находится Дроновка, где продолжаются бои. В Десантно-штурмовых войска отмечают, что для захвата этого населенного пункта Россия постоянно накапливает резервы в районе Северска и разворачивает пункты дислокации в Серебрянском лесничестве.

Недавно в сети появилась информация о захвате российскими войсками населенных пунктов Серебрянка и Дроновка в Донецкой области. Впрочем, Силы обороны Украины это опровергли.

Все выявленные попытки противника продвинуться или закрепиться срываются огневыми средствами и контрдействиями украинских подразделений.

Покровск

Оборонительные бои за Покровск начались летом 2024 года. Россия неоднократно заявляла о взятии этого города, впрочем Силы обороны это опровергали. По официальным данным, северная часть города остается под контролем украинских военных, несмотря на ежедневные штурмы россиян.

В частности, в ДШВ сегодня сообщили о зачистках в районе этого города. Операция проходила в рамках плановой работы по улучшению тактического положения и снижению активности противника в полосе ответственности.

"На днях в течение суток наземные подразделения разведки провели зачистку участка местности протяженностью около 900 метров", - говорится в сообщении.

Мирноград

Мирноград находится возле Покровска. И официально продолжает быть под контролем украинских Сил обороны. В частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что военные останавливают россиян в Мирнограде.

А начальник отделения коммуникаций 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Роман Писаренко в телеэфире отмечал, что вокруг Мирнограда российские войска собрали более десяти подразделений. Они пытаются создать группировку, чтобы блокировать украинскую логистику со всех направлений и окружить украинские подразделения.

Купянск

По поводу Купянска, который находится в Харьковской области, россияне неоднократно делали заявления о "захвате" города. Впрочем, каждый раз они не соответствовали действительности. Более того, украинские военные провели контр-наступательные действия, вытеснив всех российских солдат из этого населенного пункта.

РБК-Украина писало, что на этой неделе бойцы подразделения "Хартия" подняли украинский флаг над Купянском, который в течение нескольких месяцев находился под интенсивными атаками российских войск.

В частности, аналитики Института изучения войны отметили, что российские власти пытаются сформировать альтернативную картину боевых действий, системно распространяя ложные заявления о якобы захвате Купянска.