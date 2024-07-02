Від пожеж до потопів. Де в Україні прогнозують небезпечні природні явища

Пожежна небезпека

На тлі підвищених температур у багатьох регіонах України, подекуди експерти прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Метеоролог і синоптик Наталка Діденко у коментарі РБК-Україна пояснила, що нинішні високі температури - африканського походження.

Крім того, їх "підсилює" антициклон (область високого атмосферного тиску), який стоїть на заваді проникненню атмосферних фронтів із заходу та півночі (вони б могли принести прохолодніше чи вологіше повітря).

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж 3-5 липня надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься на всій території України, крім:

західних областей

Житомирської області

Вінницької області

Пожежна небезпека станом на 3 липня (скріншот: facebook.com/UkrHMC)

Грози, град і шквали

За словами Діденко, у вівторок, 2 липня, атмосферний фронт підходить до західних областей України, де температура повітря відчутно знизиться. Можливі також короткочасні дощі та грози.

"Ввечері фронт торкнеться Житомирської та Київської областей. І вже 3 липня на заході та півночі будуть погода й температура повітря значно комфортнішими", - розповіла синоптик.

В Укргідрометцентрі підтвердили - впродовж 3 липня у деяких регіонах спостерігатимуться небезпечні метеорологічні явища:

у західних, Житомирській та Вінницькій областях - грози (вдень в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с)

у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а вночі також у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях - значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)

у Чернівецькій області впродовж доби - сильні дощі (II рівень небезпечності, помаранчевий)

Небезпечні метеорологічні явища (скріншот: facebook.com/UkrHMC)

Підвищення рівнів води

Впродовж 2-4 липня на тлі очікуваних значних опадів на річках суббасейнів Пруту та Сірету очікується:

підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м

на окремих ділянках - до 2,0 м

"У місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного схилового та місцевого стоку, стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках", - розповіли експерти.

У селі Петраші Вижницького району Чернівецької області можливе навіть затоплення ділянки ґрунтової автодороги.

У гірських районах - можливе сходження локальних селевих потоків.

У цей же період - впродовж 2-4 липня - внаслідок очікуваних опадів на лівих притоках Дністра (у Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях) очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,3 м.

"Місцями можливий вихід води на заплаву. В місцях проходження інтенсивних дощів можливе формування значного місцевого стоку", - додали синоптики.

Впродовж 3-4 липня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води:

на притоках річки Тиса - на 0,5-1,5 м

на річці Тиса, на ділянці "Великий Бичкiв - Вилок", та у нижніх течіях Боржави - на 1,5-2,5 м

Насамкінець, впродовж 3-5 липня підвищення рівнів води на тлі очікуваних дощів можливі:

на річках суббасейнів Середнього Дніпра та Прип'яті у Житомирській області - на 0,1-0,4 м (ймовірний також вихід води на заплаву в басейні річки Уж)

у верхів'ї Південного Бугу у Хмельницькій та Вінницькій областях - на 0,1-0,3 м

Небезпечні гідрологічні явища (скріншот: facebook.com/UkrHMC)

Правила поведінки під час грози

Згідно з інформацією Центру громадського здоров'я МОЗ України, під час грози варто дотримуватися низки "правил" - аби вберегти здоров'я: