Від пожеж до потопів. Де в Україні прогнозують небезпечні природні явища

Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про низку небезпечних природніх явищ, які можуть спостерігатися у деяких регіонах країни впродовж найближчих кількох днів.
РБК-Україна розповідає, до чого саме готуватися українцям і в яких регіонах.
На тлі підвищених температур у багатьох регіонах України, подекуди експерти прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Метеоролог і синоптик Наталка Діденко у коментарі РБК-Україна пояснила, що нинішні високі температури - африканського походження.
Крім того, їх "підсилює" антициклон (область високого атмосферного тиску), який стоїть на заваді проникненню атмосферних фронтів із заходу та півночі (вони б могли принести прохолодніше чи вологіше повітря).
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж 3-5 липня надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься на всій території України, крім:
Пожежна небезпека станом на 3 липня (скріншот: facebook.com/UkrHMC)
За словами Діденко, у вівторок, 2 липня, атмосферний фронт підходить до західних областей України, де температура повітря відчутно знизиться. Можливі також короткочасні дощі та грози.
"Ввечері фронт торкнеться Житомирської та Київської областей. І вже 3 липня на заході та півночі будуть погода й температура повітря значно комфортнішими", - розповіла синоптик.
В Укргідрометцентрі підтвердили - впродовж 3 липня у деяких регіонах спостерігатимуться небезпечні метеорологічні явища:
Небезпечні метеорологічні явища (скріншот: facebook.com/UkrHMC)
Впродовж 2-4 липня на тлі очікуваних значних опадів на річках суббасейнів Пруту та Сірету очікується:
"У місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного схилового та місцевого стоку, стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках", - розповіли експерти.
У селі Петраші Вижницького району Чернівецької області можливе навіть затоплення ділянки ґрунтової автодороги.
У гірських районах - можливе сходження локальних селевих потоків.
У цей же період - впродовж 2-4 липня - внаслідок очікуваних опадів на лівих притоках Дністра (у Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях) очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,3 м.
"Місцями можливий вихід води на заплаву. В місцях проходження інтенсивних дощів можливе формування значного місцевого стоку", - додали синоптики.
Впродовж 3-4 липня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води:
Насамкінець, впродовж 3-5 липня підвищення рівнів води на тлі очікуваних дощів можливі:
Небезпечні гідрологічні явища (скріншот: facebook.com/UkrHMC)
Згідно з інформацією Центру громадського здоров'я МОЗ України, під час грози варто дотримуватися низки "правил" - аби вберегти здоров'я:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у червні надзвичайна спека "накрила" майже 5 млрд людей, а також які регіони постраждали найбільше.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка "Український гідрометеорологічний центр" у Facebook, Центр громадського здоров'я МОЗ України.
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