Всі про неї чули, але бачили одиниці. Як насправді виглядає кульова блискавка (відео)

Історії про спостереження за кульовою блискавкою відомі віддавна. Дехто з науковців стверджує, що перша офіційна згадка про кульові блискавки датується 1195 роком.

У першій половині XIX століття французький фізик, астроном і натураліст Франсуа Араго зібрав і систематизував усі відомі на той час свідчення появи кульової блискавки. Ця робота, ймовірно, була першою збіркою у цій сфері досліджень і описала 30 випадків спостереження за такими блискавками.

Попри це впродовж тривалого часу дослідники були схильні вважати кульову блискавку оптичною ілюзією, або ж явищем незрозумілої, неелектричної природи.

Проведене на замовлення Комісії з атомної енергії США у 1960-х роках дослідження показало, що кульові блискавки бачили 5% населення планети. Очевидці описували їх як світлові кулі розміром від м'яча для гольфу до футбольного м'яча.

Забарвлення кульової блискавки, згідно з розповідями людей, варіювалося від червоного, помаранчевого та жовтого, до білого або ж навіть синього. Крім того, велика кількість спостерігачів відзначили виразний сірчаний запах після її зникнення.

Водночас науковці досі не можуть однозначно пояснити природу цього явища. Попри наявність близько 200 різних теорій щодо походження кульової блискавки та її "життя", жодна з них абсолютного визнання в академічному середовищі не отримала.

У лабораторних умовах схожі, але короткочасні явища вдавалося отримати кількома різними способами, проте питання про походження природної кульової блискавки залишається відкритим.

Серед відеоматеріалів, оприлюднених у мережі, знайти зображення кульової блискавки непросто. Нижче пропонуємо переглянути низку кадрів на яких, як стверджується, можна побачити саме кульову блискавку.

