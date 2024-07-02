Від пожеж до потопів. Де в Україні прогнозують небезпечні природні явища
Український гідрометеорологічний центр попередив громадян про низку небезпечних природніх явищ, які можуть спостерігатися у деяких регіонах країни впродовж найближчих кількох днів.
РБК-Україна розповідає, до чого саме готуватися українцям і в яких регіонах.
Пожежна небезпека
На тлі підвищених температур у багатьох регіонах України, подекуди експерти прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Метеоролог і синоптик Наталка Діденко у коментарі РБК-Україна пояснила, що нинішні високі температури - африканського походження.
Крім того, їх "підсилює" антициклон (область високого атмосферного тиску), який стоїть на заваді проникненню атмосферних фронтів із заходу та півночі (вони б могли принести прохолодніше чи вологіше повітря).
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж 3-5 липня надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься на всій території України, крім:
- західних областей
- Житомирської області
- Вінницької області
Пожежна небезпека станом на 3 липня (скріншот: facebook.com/UkrHMC)
Грози, град і шквали
За словами Діденко, у вівторок, 2 липня, атмосферний фронт підходить до західних областей України, де температура повітря відчутно знизиться. Можливі також короткочасні дощі та грози.
"Ввечері фронт торкнеться Житомирської та Київської областей. І вже 3 липня на заході та півночі будуть погода й температура повітря значно комфортнішими", - розповіла синоптик.
В Укргідрометцентрі підтвердили - впродовж 3 липня у деяких регіонах спостерігатимуться небезпечні метеорологічні явища:
- у західних, Житомирській та Вінницькій областях - грози (вдень в окремих районах - град та шквали 15-20 м/с)
- у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а вночі також у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях - значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)
- у Чернівецькій області впродовж доби - сильні дощі (II рівень небезпечності, помаранчевий)
Небезпечні метеорологічні явища (скріншот: facebook.com/UkrHMC)
Підвищення рівнів води
Впродовж 2-4 липня на тлі очікуваних значних опадів на річках суббасейнів Пруту та Сірету очікується:
- підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м
- на окремих ділянках - до 2,0 м
"У місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного схилового та місцевого стоку, стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках", - розповіли експерти.
У селі Петраші Вижницького району Чернівецької області можливе навіть затоплення ділянки ґрунтової автодороги.
У гірських районах - можливе сходження локальних селевих потоків.
У цей же період - впродовж 2-4 липня - внаслідок очікуваних опадів на лівих притоках Дністра (у Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях) очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,3 м.
"Місцями можливий вихід води на заплаву. В місцях проходження інтенсивних дощів можливе формування значного місцевого стоку", - додали синоптики.
Впродовж 3-4 липня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води:
- на притоках річки Тиса - на 0,5-1,5 м
- на річці Тиса, на ділянці "Великий Бичкiв - Вилок", та у нижніх течіях Боржави - на 1,5-2,5 м
Насамкінець, впродовж 3-5 липня підвищення рівнів води на тлі очікуваних дощів можливі:
- на річках суббасейнів Середнього Дніпра та Прип'яті у Житомирській області - на 0,1-0,4 м (ймовірний також вихід води на заплаву в басейні річки Уж)
- у верхів'ї Південного Бугу у Хмельницькій та Вінницькій областях - на 0,1-0,3 м
Небезпечні гідрологічні явища (скріншот: facebook.com/UkrHMC)
Правила поведінки під час грози
Згідно з інформацією Центру громадського здоров'я МОЗ України, під час грози варто дотримуватися низки "правил" - аби вберегти здоров'я:
- зачиняти вдома всі вікна та двері (щоб у приміщенні не було протягу, який притягує кульову блискавку)
- не паркувати автомобіль, в якому перебувають люди, під деревами або високими конструкціями (якщо є можливість, бажано також опустити/зняти антену)
- не ховатись від грози та зливи під деревом (найбільше розряд електрики проводять дуб, тополя, сосна та ялина, найменше - верба, клен та кущі)
- уникати металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач
- не користуватися електричними приладами (найкраще - вимкнути їх із мережі)
- не купатися у водоймах
- у лісі - не ховатися від грози на підвищенні й не бігати
- у полі - знайти найбільш сухе заглиблення у землі й присісти в ньому (не лягати, щоб мати якомога меншу площу прилягання до землі)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у червні надзвичайна спека "накрила" майже 5 млрд людей, а також які регіони постраждали найбільше.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка "Український гідрометеорологічний центр" у Facebook, Центр громадського здоров'я МОЗ України.
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