Від посухи до потопів: врожай яких культур під загрозою через липневу погоду в Україні

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж другої декади липня 2025 року у різних регіонах країни та розповіли про їхній вплив на ріст і розвиток сільськогосподарських культур.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж другої декади липня в Україні спостерігалася неоднорідна по території за температурним режимом і кількістю опадів погода.
У більшості областей погоду визначала суха спекотна повітряна маса з південних широт.
Тим часом у західних і північних областях - помірно тепла, зумовлена повільним переміщенням циклонів та атмосферних фронтів.
Уточнюється, що під час їхнього проходження відмічалися:
Експерти УкрГМЦ повідомили, що агрометеорологічні умови другої декади липня на переважній частині території країни (окрім західних і північних областей) були малосприятливими для формування урожаю:
"Через переважно жарку, часом спекотну погоду", - пояснили фахівці та додали, що впродовж декади кількість днів із температурами вище +30°C становила 4-10, тим часом як вище за +35°C - 1-5 днів.
Такі умови призвели до посилення та поширення повітряно-ґрунтової посухи у північні та центральні райони.
"Для бульбокоренеплодів умови в цих областях були несприятливими через високі температури ґрунту на глибині 10 см, які упродовж всієї декади у денні години підвищувалися до плюс 25°C і вище досягаючи плюс 30-32°C, що стримувало або припиняло ріст бульб картоплі та приріст ваги кореня буряків", - розповіли українцям.
Місцями відмічалося стійке в'янення та засихання рослин в денні години.
Внаслідок стійкого дефіциту ефективних дощів малосприятливими для формування врожаю пізніх культур агрометеорологічні умови залишалися:
Там тривала ґрунтова посуха.
"Проте умови для формування врожаю пізніх сільгоспкультур не були критичними, завдяки чергуванню періодів спеки з прохолодою та наявності роси у ранкові години, що пом'якшувало згубний вплив надвисоких температур і було додатковим ресурсом вологи для рослин", - зауважили спеціалісти.
Тим часом на більшості площ західних і північних областей агрометеорологічні умови були задовільними - завдяки дощам локального характеру, які підтримували запаси продуктивної вологи метрового шару.
Одночасно із тим сильні зливи спричинили пошкодження посівів сільськогосподарських культур різного ступеню:
Така погода створювала також сприятливі умови для інтенсивного росту бур'янів і поширення грибкових хвороб.
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