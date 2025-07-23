От засухи до потопов: урожай каких культур под угрозой из-за июльской погоды в Украине

Особенности погоды в Украине в середине июля

Согласно информации Укргидрометцентра, на протяжении второй декады июля в Украине наблюдалась неоднородная по территории по температурному режиму и количеству осадков погода.

В большинстве областей погоду определяла сухая жаркая воздушная масса из южных широт.

Между тем в западных и северных областях - умеренно теплая, обусловленная медленным перемещением циклонов и атмосферных фронтов.

Уточняется, что во время их прохождения отмечались:

дожди различной интенсивности;

местами - с грозами, градом и сильными порывами ветра.

Агрометеорологические условия во второй декаде июля 2025 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

В каких регионах растения пострадали больше всего и от чего

Эксперты УкрГМЦ сообщили, что агрометеорологические условия второй декады июля на большей части территории страны (кроме западных и северных областей) были малоблагоприятными для формирования урожая:

поздних сельскохозяйственных культур;

огородных культур;

овощных культур.

плодовых культур.

"Из-за преимущественно жаркой, порой слишком жаркой погоды", - объяснили специалисты и добавили, что в течение декады количество дней с температурами выше +30°C составляло 4-10, в то время как выше +35°C - 1-5 дней.

Такие условия привели к усилению и распространению воздушно-почвенной засухи в северные и центральные районы.

"Для клубнекорнеплодов условия в этих областях были неблагоприятными из-за высоких температур почвы на глубине 10 см, которые на протяжении всей декады в дневные часы повышались до плюс 25°C и выше достигая плюс 30-32°C, что сдерживало или прекращало рост клубней картофеля и прирост веса корня свеклы", - рассказали украинцам.

Местами отмечалось устойчивое увядание и засыхание растений в дневные часы.

Вследствие устойчивого дефицита эффективных дождей малоблагоприятными для формирования урожая поздних культур агрометеорологические условия оставались:

в южных областях;

в центральных областях;

в восточных областях.

Там продолжалась почвенная засуха.

"Однако условия для формирования урожая поздних сельхозкультур не были критическими, благодаря чередованию периодов жары с прохладой и наличия росы в утренние часы, что смягчало пагубное влияние сверхвысоких температур и было дополнительным ресурсом влаги для растений", - отметили специалисты.

Между тем на большинстве площадей западных и северных областей агрометеорологические условия были удовлетворительными - благодаря дождям локального характера, которые поддерживали запасы продуктивной влаги метрового слоя.

Одновременно с этим сильные ливни вызвали повреждения посевов сельскохозяйственных культур различной степени:

локальное полегание посевов;

осыпание плодов плодовых деревьев;

повреждение огородных культур.

Такая погода создавала также благоприятные условия для интенсивного роста сорняков и распространения грибковых болезней.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)