От засухи до потопов: урожай каких культур под угрозой из-за июльской погоды в Украине

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение второй декады июля 2025 года в разных регионах страны и рассказали об их влиянии на рост и развитие сельскохозяйственных культур.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Согласно информации Укргидрометцентра, на протяжении второй декады июля в Украине наблюдалась неоднородная по территории по температурному режиму и количеству осадков погода.
В большинстве областей погоду определяла сухая жаркая воздушная масса из южных широт.
Между тем в западных и северных областях - умеренно теплая, обусловленная медленным перемещением циклонов и атмосферных фронтов.
Уточняется, что во время их прохождения отмечались:
Эксперты УкрГМЦ сообщили, что агрометеорологические условия второй декады июля на большей части территории страны (кроме западных и северных областей) были малоблагоприятными для формирования урожая:
"Из-за преимущественно жаркой, порой слишком жаркой погоды", - объяснили специалисты и добавили, что в течение декады количество дней с температурами выше +30°C составляло 4-10, в то время как выше +35°C - 1-5 дней.
Такие условия привели к усилению и распространению воздушно-почвенной засухи в северные и центральные районы.
"Для клубнекорнеплодов условия в этих областях были неблагоприятными из-за высоких температур почвы на глубине 10 см, которые на протяжении всей декады в дневные часы повышались до плюс 25°C и выше достигая плюс 30-32°C, что сдерживало или прекращало рост клубней картофеля и прирост веса корня свеклы", - рассказали украинцам.
Местами отмечалось устойчивое увядание и засыхание растений в дневные часы.
Вследствие устойчивого дефицита эффективных дождей малоблагоприятными для формирования урожая поздних культур агрометеорологические условия оставались:
Там продолжалась почвенная засуха.
"Однако условия для формирования урожая поздних сельхозкультур не были критическими, благодаря чередованию периодов жары с прохладой и наличия росы в утренние часы, что смягчало пагубное влияние сверхвысоких температур и было дополнительным ресурсом влаги для растений", - отметили специалисты.
Между тем на большинстве площадей западных и северных областей агрометеорологические условия были удовлетворительными - благодаря дождям локального характера, которые поддерживали запасы продуктивной влаги метрового слоя.
Одновременно с этим сильные ливни вызвали повреждения посевов сельскохозяйственных культур различной степени:
Такая погода создавала также благоприятные условия для интенсивного роста сорняков и распространения грибковых болезней.
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