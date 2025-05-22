С начала войны в Украине погибли семь добровольцев из Италии, - СМИ
Ассоциация "Мемориал - Международные волонтеры в Украине" заявила о гибели двух граждан Италии, которые добровольцами защищали Украину во время российского полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Torino Cronaca.
Антонио Омар Дриди
35-летний доброволец, родом из Палермо, был объявлен погибшим после того, как в марте считался пропавшим без вести.
Боец жил в Германии и Австрии до того, как присоединился к Международному легиону. Сейчас точные обстоятельства его смерти неизвестны.
Мануэль Мамели
25-летний боец из Селарджиуса был объявлен погибшим его сослуживцами. Тело добровольца пока не было найдено.
Мамели также был членом Международного легиона, и, как пишет Torino Cronaca, погиб в результате атаки российского беспилотника в районе Покровска.
Издание добавляет, что с начала полномасштабной войны, в Украине погибли семь граждан Италии.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в январе 2025-го погиб 19-летний доброволец из Польши Филипп Антосяк. Мужчина покинул обучение в Британии и присоединился к украинскому подразделению ударных дронов.
В том же месяце стало известно и о гибели 30-летнего добровольца из Австрии.
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