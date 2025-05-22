С начала войны в Украине погибли семь добровольцев из Италии, - СМИ

Ассоциация "Мемориал - Международные волонтеры в Украине" заявила о гибели двух граждан Италии, которые добровольцами защищали Украину во время российского полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Torino Cronaca .

Антонио Омар Дриди

35-летний доброволец, родом из Палермо, был объявлен погибшим после того, как в марте считался пропавшим без вести.

Боец жил в Германии и Австрии до того, как присоединился к Международному легиону. Сейчас точные обстоятельства его смерти неизвестны.

Мануэль Мамели

25-летний боец из Селарджиуса был объявлен погибшим его сослуживцами. Тело добровольца пока не было найдено.

Мамели также был членом Международного легиона, и, как пишет Torino Cronaca, погиб в результате атаки российского беспилотника в районе Покровска.

Издание добавляет, что с начала полномасштабной войны, в Украине погибли семь граждан Италии.