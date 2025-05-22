ua en ru
Чт, 22 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

С начала войны в Украине погибли семь добровольцев из Италии, - СМИ

Четверг 22 мая 2025 15:09
UA EN RU
С начала войны в Украине погибли семь добровольцев из Италии, - СМИ Иллюстративное фото: с начала войны в Украине погибли семь добровольцев из Италии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ассоциация "Мемориал - Международные волонтеры в Украине" заявила о гибели двух граждан Италии, которые добровольцами защищали Украину во время российского полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Torino Cronaca.

Антонио Омар Дриди

35-летний доброволец, родом из Палермо, был объявлен погибшим после того, как в марте считался пропавшим без вести.

Боец жил в Германии и Австрии до того, как присоединился к Международному легиону. Сейчас точные обстоятельства его смерти неизвестны.

Мануэль Мамели

25-летний боец из Селарджиуса был объявлен погибшим его сослуживцами. Тело добровольца пока не было найдено.

Мамели также был членом Международного легиона, и, как пишет Torino Cronaca, погиб в результате атаки российского беспилотника в районе Покровска.

Издание добавляет, что с начала полномасштабной войны, в Украине погибли семь граждан Италии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в январе 2025-го погиб 19-летний доброволец из Польши Филипп Антосяк. Мужчина покинул обучение в Британии и присоединился к украинскому подразделению ударных дронов.

В том же месяце стало известно и о гибели 30-летнего добровольца из Австрии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Война в Украине
NEWS
США проанализируют всю помощь, выделенную Украине, - Рубио
США проанализируют всю помощь, выделенную Украине, - Рубио
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич