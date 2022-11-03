Від початку війни в Україні дедалі більше німців почали вірити пропаганді РФ, - ЗМІ

Від початку війни Росії проти України дедалі більше людей у Німеччині вірять російській пропаганді. Це результат дослідження некомерційного Центру моніторингу, аналізу та стратегії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Російські кампанії розраховані на те, щоб змусити повірити, що РФ нібито не могла не розпочати війну проти України. Нещодавнє дослідження показує, що такі наративи стають все популярнішими - і не лише серед правих:
Вражає, що люди у східній частині Німеччині набагато частіше вірять у російські теорії змови про війну в Україні. Вони були більш схильні повністю погоджуватись і частково погоджуватися з такими заявами, ніж жителі західної частини країни:
Автори підкреслюють, що важливими є не тільки відповіді з повною згодою - не слід недооцінювати і порівняно велику кількість часткових відповідей. Тому що російські дезінформаційні кампанії також були спрямовані на те, щоб спровокувати загальну незахищеність та посіяти сумніви у населенні. Йдеться про похитування довіри до демократії на користь своїх цілей.
"Той, хто не впевнений, чи справді НАТО винне у війні, менш явно підтримуватиме санкції", - йдеться у повідомленні.
Опитування також показало, що люди, які вірили в проросійські теорії змови, також були більш схильні до демонстрацій проти заходів щодо коронавірусу чи енергетичної кризи.
Нагадаємо, що в Міноборони повідомили про атаку пропагандистів на ІТ-систему ЗСУ.
Також мережа редакторів у "Вікіпедії" просувала російську пропаганду.
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