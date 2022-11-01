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В Міноборони повідомили про атаку пропагандистів на ІТ-систему ЗСУ: подробиці

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Україна, Вівторок 01 листопада 2022 19:49
В Міноборони повідомили про атаку пропагандистів на ІТ-систему ЗСУ: подробиці Фото: В Міноборони повідомили про атаку пропагандистів на ІТ-систему ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні російськими пропагандистськими ресурсами розпочата нова інформаційно-психологічна операція ворога. Шириться інформація про нібито злам системи ситуаційної обізнаності, що використовується ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України.

"Ця ІПСО розпочата ворогом саме зараз, невипадково, адже нещодавно оновлена версія цієї системи була успішно представлена на щорічній конференції експертів та розробників NATO Tide Sprint", - йдеться у повідомленні.

Тому невдовзі після цього ворог з метою дискредитації почав атакувати систему і поширювати мережею пропагандистських ресурсів інформацію про нібито злам та доступ до її даних. Міністерство оборони України повідомляє, що система працює стабільно, дані в ній надійно захищені, і несанкціонованих проникнень не зафіксовано.

"Інформаційні системи та інструменти, які застосовують наші захисники, є стратегічною ціллю для ворога, як і критична або енергетична інфраструктура країни", - заявили в Міноборони та підкреслили, що ІПСО ворога є провальною.

Нещодавно українські фахівці презентували систему Delta. Цей програмний продукт розробляють в Центрі інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони за підтримки Мінцифри та іноземних союзників.

Delta забезпечує об’ємне розуміння простору бою в режимі реального часу, інтегрує інформацію про противника від різноманітних сенсорів та джерел, в тому числі - розвіддані, на цифровій мапі, не потребує додаткових налаштувань і може працювати на будь-якому пристрої - ноутбуці, планшеті або в мобільному телефоні.

Нагадаємо, що росіяни запустили фейк про контрабанду української зброї в Фінляндію.

Також росіяни атакують Україну не лише ракетами, а й великою кількістю фейків та пропаганди. Українцям дали поради, як уберегтися від ворожих маніпуляцій.

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