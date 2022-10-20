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Мережа редакторів у "Вікіпедії" просувала російську пропаганду, - дослідження

Новость на русском →
Четвер 20 жовтня 2022 17:30
Мережа редакторів у "Вікіпедії" просувала російську пропаганду, - дослідження Фото: Мережа редакторів у "Вікіпедії" просувала російську пропаганду (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Мережа тіньових редакторів намагалася вплинути на наративи про війну Росії проти України у "Вікіпедії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження, яке приводить видання Gizmodo.

Два британські аналітичні центри проаналізували діяльність 86 редакторів, яких заблокували через порушення кодексу етики "Вікіпедії".

Як повідомляється, вони вносили зміни до статей, у яких намагались маніпулювати інформацією і хоча б незначно схилити її в бік російського наративу. Дослідники повідомили, що ці спроби включали зміну мови, аби у подальшому мінімізувати об’єктивність прозахідних версій і максимізувати об’єктивність проросійських версій. Також зафіксовано додавання кремлівські цитати і пресрелізи для підсилення проросійських аргументів.

"Однією із загроз для Вікіпедії є використання підозрілих або тенденційних джерел. Тому спочатку ми перевірили підхід фільтрації редагувань на основі того, чи додають вони посилання на афілійовані, чи спонсоровані державними ЗМІ сайти", - заявили дослідники.

Ця мережа редакторів регулярно вставляла посилання на російські ЗМІ, але дослідники напряму не звинувачують російський уряд і зазначають, що наразі складно довести координацію цих редакторів між собою.

Нагадаємо, що роспропаганда влаштовує в TikTok інформаційний терор перед опалювальним сезоном.

Також російська пропаганда "пророкує" розпад ЄС і звинувачує в цьому Україну.

Посол ЄС розказав про відмінності у сприйнятті роспропаганди всередині Європи.

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