С начала войны в Украине все больше немцев стали верить пропаганде РФ, - СМИ

С начала войны России против Украины все больше людей в Германии верят российской пропаганде. Это результат исследования некоммерческого центра мониторинга, анализа и стратегии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Российские кампании рассчитаны на то, чтобы заставить поверить, что РФ якобы не могла не вступить в войну против Украины. Недавнее исследование показывает, что такие нарративы становятся все популярнее – и не только среди правых:
Впечатляет, что люди в восточной части Германии гораздо чаще верят в российские теории сговора о войне в Украине. Они были более склонны полностью соглашаться и частично соглашаться с заявлениями, чем жители западной части страны:
Авторы подчеркивают, что важны не только ответы с полным согласием - не следует недооценивать и сравнительно большое количество частичных ответов. Потому что российские дезинформационные кампании также были направлены на то, чтобы спровоцировать всеобщую незащищенность и посеять сомнения в населении. Речь идет о пошатывании доверия к демократии в пользу своих целей.
"Тот, кто не уверен, действительно ли НАТО виноват в войне, менее явно будет поддерживать санкции", - говорится в сообщении.
Опрос также показал, что люди, верившие в пророссийские теории заговора, также были более склонны к демонстрациям против мер по коронавирусу или энергетическому кризису.
Напомним, что в Минобороны сообщили об атаке пропагандистов на ИТ-систему ВСУ.
Также сеть редакторов в Википедии продвигала российскую пропаганду.
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