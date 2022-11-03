Від початку війни в Україні дедалі більше німців почали вірити пропаганді РФ, - ЗМІ

Від початку війни Росії проти України дедалі більше людей у Німеччині вірять російській пропаганді. Це результат дослідження некомерційного Центру моніторингу, аналізу та стратегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Російські кампанії розраховані на те, щоб змусити повірити, що РФ нібито не могла не розпочати війну проти України. Нещодавнє дослідження показує, що такі наративи стають все популярнішими - і не лише серед правих:

40% опитаних повністю або частково погодилися із твердженням, що російська агресивна війна була незмінною реакцією Росії на провокацію НАТО. Це на одинадцять відсотків більше, ніж у квітні;

44% повністю або частково переконані в тому, що Путін вживає заходів проти "глобальної еліти", яка "смикає за ниточки на задньому плані". Це на дванадцять відсотків більше, ніж у квітні;

14% повністю погодилися з тим, що Україна "історично не мала територіальних претензій" та "фактично була частиною Росії". Так вважають приблизно п'ята частина опитаних;

Майже вдвічі побільшало тих, хто цілком вірить, що війна була "необхідна" для "зміщення там фашистського уряду" - 9%. Наратив про те, що Україною "правлять фашисти", будується Росією роками, пишуть автори дослідження.

Вражає, що люди у східній частині Німеччині набагато частіше вірять у російські теорії змови про війну в Україні. Вони були більш схильні повністю погоджуватись і частково погоджуватися з такими заявами, ніж жителі західної частини країни:

Приблизно кожен третій респондент у східній частині Німеччині повністю переконаний у заявах, які виправдовують агресивну війну Росії з провокаціями НАТО. 59% повністю чи частково згодні.

У західній частині країни повна згода була вдвічі меншою. 35% повністю чи частково згодні.

Автори підкреслюють, що важливими є не тільки відповіді з повною згодою - не слід недооцінювати і порівняно велику кількість часткових відповідей. Тому що російські дезінформаційні кампанії також були спрямовані на те, щоб спровокувати загальну незахищеність та посіяти сумніви у населенні. Йдеться про похитування довіри до демократії на користь своїх цілей.

"Той, хто не впевнений, чи справді НАТО винне у війні, менш явно підтримуватиме санкції", - йдеться у повідомленні.

Опитування також показало, що люди, які вірили в проросійські теорії змови, також були більш схильні до демонстрацій проти заходів щодо коронавірусу чи енергетичної кризи.