С начала войны в Украине все больше немцев стали верить пропаганде РФ, - СМИ

С начала войны России против Украины все больше людей в Германии верят российской пропаганде. Это результат исследования некоммерческого центра мониторинга, анализа и стратегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Российские кампании рассчитаны на то, чтобы заставить поверить, что РФ якобы не могла не вступить в войну против Украины. Недавнее исследование показывает, что такие нарративы становятся все популярнее – и не только среди правых:

40% опрошенных полностью или частично согласились с утверждением, что российская агрессивная война была неизменной реакцией России на провокацию НАТО. Это на одиннадцать процентов больше, чем в апреле;

44% полностью или частично убеждены в том, что Путин принимает меры против "глобальной элиты", которая "дергает за ниточки на заднем плане". Это на двенадцать процентов больше, чем в апреле;

14% полностью согласились с тем, что Украина "исторически не имела территориальных претензий" и "фактически была частью России". Так считают примерно пятая часть опрошенных;

Почти вдвое стало больше тех, кто полностью верит, что война была "необходима" для "смещения там фашистского правительства" - 9%. Нарратив о том, что Украиной "правят фашисты", строится Россией годами, пишут авторы исследования.

Впечатляет, что люди в восточной части Германии гораздо чаще верят в российские теории сговора о войне в Украине. Они были более склонны полностью соглашаться и частично соглашаться с заявлениями, чем жители западной части страны:

Приблизительно каждый третий респондент в восточной части Германии полностью убежден в заявлениях, оправдывающих агрессивную войну России с провокациями НАТО. 59% полностью или частично согласны.

В западной части страны полное согласие было вдвое меньше. 35% полностью или частично согласны.

Авторы подчеркивают, что важны не только ответы с полным согласием - не следует недооценивать и сравнительно большое количество частичных ответов. Потому что российские дезинформационные кампании также были направлены на то, чтобы спровоцировать всеобщую незащищенность и посеять сомнения в населении. Речь идет о пошатывании доверия к демократии в пользу своих целей.

"Тот, кто не уверен, действительно ли НАТО виноват в войне, менее явно будет поддерживать санкции", - говорится в сообщении.

Опрос также показал, что люди, верившие в пророссийские теории заговора, также были более склонны к демонстрациям против мер по коронавирусу или энергетическому кризису.