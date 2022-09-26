Від початку війни росіяни знищили понад 300 об’єктів теплопостачання
Російські окупанти від початку війни пошкодили в Україні 349 об’єктів теплопостачання. Певна частина з них зруйнована повністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Енергоатому.
Внаслідок збройної агресії РФ на території України загалом уражено 349 об’єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання:
- 335 котелень (332 пошкоджено та 13 зруйновано);
- 11 ТЕЦ (сім пошкоджено і чотири зруйновано);
- 3 ТЕС.
Наразі держава фінансує роботи з відновлення Охтирської, Чернігівської ТЕЦ та системи централізованого теплопостачання у Кременчуці.
Нагадаємо, що російські військові сьогодні обстріляли ТЕС під Слов'янськом.
Раніше, ввечері 11 вересня росіяни випустили 12 крилатих ракет по території України, дев'ять з яких збили українські системи ППО. Один з ударів припав на найбільшу в Україні Харківську ТЕЦ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.