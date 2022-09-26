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С начала войны россияне уничтожили более 300 объектов теплоснабжения

Новина українською →
Украина, Понедельник 26 сентября 2022 20:18
С начала войны россияне уничтожили более 300 объектов теплоснабжения Фото: С начала войны россияне уничтожили более 300 объектов теплоснабжения (t me dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты с начала войны повредили в Украине 349 объектов теплоснабжения. Определенная часть из них полностью разрушена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Энергоатома.

В результате вооруженной агрессии РФ на территории Украины в целом поражено 349 объектов критической инфраструктуры в сфере теплоснабжения:

  • 335 котельных (332 повреждены и 13 разрушены);
  • 11 ТЭЦ (семь повреждены и четыре разрушены);
  • 3 ТЭС.

В настоящее время государство финансирует работы по восстановлению Ахтырской, Черниговской ТЭЦ и системы централизованного теплоснабжения в Кременчуге.

Напомним, что российские военные сегодня обстреляли ТЭС под Славянском.

Ранее вечером 11 сентября россияне выпустили 12 крылатых ракет по территории Украины, девять из которых сбили украинские системы ПВО. Один из ударов пришелся на крупнейшую в Украине Харьковскую ТЭЦ.

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