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Від початку року українська економіка скоротилась на третину: подробиці

Фото: Від початку року українська економіка скоротилась на третину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Рівень падіння внутрішнього валового продукту України в січні-вересня оцінили у 30%. Військові дії і досі не дають належним чином розвиватись економіці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства економіки України.

"Мінекономіки з використанням непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання на базі поведінкових показників економічних суб’єктів оцінює падіння ВВП минулого місяця, як і у серпні, в межах 35%. Загалом, за підсумками перших трьох кварталів 2022 року падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30%", - йдеться у повідомленні.

В Міністерстві назвали ряд позитивних економічних чинників:

  • покращення динаміки транспортних перевезень;
  • обсяг українського експорту у грошовому еквіваленті виріс більш ніж на 23% у порівнянні з серпнем цього року;
  • у вересні "Укрзалізниця" перевезла 11,7 мільйона тонн вантажів, що на 8,4% більше за обсяги перевезень серпня 2022 року та на 41% більше показника березня;
  • у вересні спостерігалася стабілізація цін на пальне за рахунок налагодження логістичних ланцюгів постачання нафтопродуктів та оперативної диверсифікації постачальників.

Серед негативних факторів виділили наступне:

  • у вересні пригальмувався темп збору зернових культур, що негативно позначилося на обсягах зібраної продукції;
  • нестабільна робота та періодичні відключення окупованої ЗАЕС від енергосистеми України змушували перерозподіляти навантаження між іншими учасниками системи, що чинило суттєвий тиск на всю українську енергосистему;
  • продовження воєнних дій на території України, подальше руйнування виробничих потужностей, інфраструктури та житлових будинків, а також невизначеність стосовно тривалості такої ситуації стримує подальший розвиток та відтерміновує активну відбудову.

Наостанок у Міністерстві додали, що ситуація залишається ще доволі складною та напруженою, втім контрольованою.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" у вересні 2022 року скоротила експортні перевезення руди на 28,6%.

Такоож головним пріоритетом у проекті держбюджету України на 2023 рік стала безпека і оборона. Так, 45% видатків закладено саме на підтримку української армії.

Стало відомо, що в обмінних пунктах України сьогодні, 7 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 41,10 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 40,20 гривень за євро.

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