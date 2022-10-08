Від початку року українська економіка скоротилась на третину: подробиці

Рівень падіння внутрішнього валового продукту України в січні-вересня оцінили у 30%. Військові дії і досі не дають належним чином розвиватись економіці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства економіки України.

Наостанок у Міністерстві додали, що ситуація залишається ще доволі складною та напруженою, втім контрольованою.

"Мінекономіки з використанням непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання на базі поведінкових показників економічних суб’єктів оцінює падіння ВВП минулого місяця, як і у серпні, в межах 35%. Загалом, за підсумками перших трьох кварталів 2022 року падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" у вересні 2022 року скоротила експортні перевезення руди на 28,6%.

Такоож головним пріоритетом у проекті держбюджету України на 2023 рік стала безпека і оборона. Так, 45% видатків закладено саме на підтримку української армії.

Стало відомо, що в обмінних пунктах України сьогодні, 7 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 41,10 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 40,20 гривень за євро.

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