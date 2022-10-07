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Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 7 жовтня

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Україна, П'ятниця 07 жовтня 2022 11:53
Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 7 жовтня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 41,10 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 40,20 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 40,05 грн (40,20 – 6 жовтня)
  • продаж – 41,10 грн (41,15 – 6 жовтня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 38,90 грн (39,05 – 6 жовтня),
  • продаж – 40,15 грн (40,35 – 6 жовтня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,05 грн (8,05 – 6 жовтня),
  • продаж – 8,50 грн (8,50 – 6 жовтня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Разом з тим курс євро на 7 жовтня становить 36,0768 грн за євро (-0,1389 грн).

Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 7 жовтня

Нагадаємо, за даними НБУ, зростання курсу долара у вересні було викликане двома факторами: нагнітанням з боку Росії та дефіцитом готівкової валюти.

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