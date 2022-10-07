Курс долара знижується: скільки коштує валюта в Україні 7 жовтня

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 жовтня 2022 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 41,10 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 40,20 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 40,05 грн (40,20 – 6 жовтня)

продаж – 41,10 грн (41,15 – 6 жовтня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 38,90 грн (39,05 – 6 жовтня),

продаж – 40,15 грн (40,35 – 6 жовтня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,05 грн (8,05 – 6 жовтня),

продаж – 8,50 грн (8,50 – 6 жовтня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Разом з тим курс євро на 7 жовтня становить 36,0768 грн за євро (-0,1389 грн).