С начала года украинская экономика сократилась на треть: подробности

Уровень падения внутреннего валового продукта Украины в январе-сентябре был оценен в 30%. Военные действия до сих пор не дают должным образом развиваться экономике Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства экономики Украины.

В заключение в Министерстве добавили, что ситуация остается еще довольно сложной и напряженной, впрочем, контролируемой.

"Минэкономики с использованием косвенных методов расчета и инструментов моделирования на базе поведенческих показателей экономических субъектов оценивает падение ВВП в прошлом месяце, как и в августе, в пределах 35%. В целом по итогам первых трех кварталов 2022 года падение ВВП в Украине оценивается на уровне 30%", - говорится в сообщении.

Напомним, что "Укрзализныця" в сентябре 2022 года сократила экспортные перевозки руды на 28,6%.

Также главным приоритетом в проекте госбюджета Украины на 2023 год стала безопасность и оборона. Да, 45% расходов заложено именно в поддержку украинской армии.

Стало известно, что в обменных пунктах Украины сегодня, 7 октября 2022 , курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 41,10 гривен за доллар. Курс евро снизился на 15 копеек до 40,20 гривен за евро.

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