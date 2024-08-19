Від початку доби відбулося 78 боїв: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Ворожі обстріли

Як повідомили у Генштабі, від цинічних авіаударів із повітряного простору російської федерації потерпають прикордоння Сумської області. Від бомбардувань сьогодні постраждали райони населених пунктів Хотінь та Обухівка. До того ж росіяни завдали авіаудару НАРами по Порозку.

Також під бомбардування ворожої авіації потрапили Липці у Харківській області.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку окупанти здійснили чотири безуспішних атаки поблизу Липців і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Ворог наступав у бік Торського, Глушківки, Макіївки, Стельмахівки та Кругляківки. Наразі половина атак продовжується.

Також окупанти двічі вдарили КАБами у район Куп’янська-Вузлового.

На Лиманському напрямку російська армія дев’ять разів штурмувала позиції наших захисників. Найбільш активно ворог діяв з боку Площанки

На Сіверському напрямку впродовж дня відбулося шість боєзіткнень. Ворог наступав поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Івано-Дар’ївки. Наразі ще точаться три бої.

На Краматорському напрямку противник здійснив два штурми неподалік Іванівського та Андріївки. Біля останнього боєзіткнення продовжується.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до дев’яти - атакували біля Нью-Йорка, Торецька, Залізного та Неліпівки. Сім боїв завершено, ще два - тривають.

Крім того, загарбники завдали шість авіаударів, скинувши дев’ять КАБів, по Щербинівці, Неліпівці та Торецьку.

На Покровському напрямку росіяни здійснили атаки у районах населених пунктів Воздвиженка, Новогродівка, Зелене Поле, Калинове, Миколаївка, Птиче, Михайлівка, Камишівка та Миролюбівка.

Сили оборони стримують натиск військ РФ та відбили 24 атаки, п’ять боєзіткнень продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються.

Також ворог завдав три авіаудари некерованими авіаракетами по Олександрополю.

На Курахівському напрямку загарбники п’ять разів безуспішно атакували поблизу Невельського та Костянтинівки.

На Времівському напрямку противник задіював для ударів авіацію - тричі вдарив НАРами у район населеного пункту Макарівка. Окрім того, провів три штурмових дії - намагався просуватись з боку Володимирівки та Солодкого, а також провів атаку у районі Водяного.

На Придніпровському й Оріхівському напрямках загарбники наступальних і штурмових дій сьогодні ще не проводили.

Натомість завдали авіаударів маже шістдесятьма НАРами у бік П’ятихаток, Гуляйполя та Ольгівки. Окрім того, росіяни скинули по три авіабомби у райони Новоданилівки та Темирівки.