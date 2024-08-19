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С начала суток произошло 78 боев: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С начала суток 19 августа на фронте произошло 78 боевых столкновений. Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников почти на всех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Как сообщили в Генштабе, от циничных авиаударов из воздушного пространства российской федерации страдают приграничья Сумской области. От бомбардировок сегодня пострадали районы населенных пунктов Хотень и Обуховка. К тому же россияне нанесли авиаудар НАРами по Порозку.

Также под бомбардировку вражеской авиации попали Липцы в Харьковской области.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении оккупанты совершили четыре безуспешных атаки вблизи Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении произошло восемь боестолкновений. Враг наступал в сторону Торского, Глушковки, Макеевки, Стельмаховки и Кругляковки. Сейчас половина атак продолжается.

Также оккупанты дважды ударили КАБами в район Купянска-Узлового.

На Лиманском направлении российская армия девять раз штурмовала позиции наших защитников. Наиболее активно враг действовал со стороны Площадки

На Северском направлении в течение дня произошло шесть боестолкновений. Враг наступал возле Верхнекаменского, Спорного и Ивано-Дарьевки. Сейчас еще ведутся три боя.

На Краматорском направлении противник совершил два штурма неподалеку от Ивановского и Андреевки. Возле последнего боестолкновения продолжается.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до девяти - атаковали возле Нью-Йорка, Торецкая, Железного и Нелиповки. Семь боев завершено, еще два - продолжаются.

Кроме того, захватчики нанесли шесть авиаударов, сбросив девять КАБов, по Щербиновке, Нелиповке и Торецку.

На Покровском направлении россияне совершили атаки в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новогродовка, Зеленое Поле, Калиново, Николаевка, Птиче, Михайловка, Камышевка и Миролюбовка.

Силы обороны сдерживают натиск войск РФ и отразили 24 атаки, пять боестолкновений продолжаются. Утраты противника в этом направлении уточняются.

Также враг нанес три авиаудара неуправляемыми авиаракетами по Александрополю.

На Кураховском направлении захватчики пять раз безуспешно атаковали возле Невельского и Константиновки.

На Времивском направлении противник задействовал для ударов авиацию - трижды ударил НАРами в район населенного пункта Макаровка. Кроме того, провел три штурмовых действия - пытался продвигаться со стороны Владимировки и Сладкого, а также провел атаку в районе Водяного.

На Приднепровском и Ореховском направлениях захватчики наступательных и штурмовых действий сегодня еще не проводили.

В то же время нанесли авиаудары почти шестьюдесятью НАРами в сторону Пятихаток, Гуляйполя и Ольговки. Кроме того, россияне сбросили по три авиабомбы в районы Новоданиловки и Темировки.

Ситуация на фронте и потери РФ

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 18 августа, на фронте было зафиксировано 145 боевых столкновений, что свидетельствует об активизации боевых действий в нескольких направлениях.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 600 тысяч военных. За последние сутки потери захватчиков составили 1120 военных.

Кроме того, вчера ВСУ уничтожили 48 артиллерийских систем, 15 ББМ, 48 артсистем и другую технику врага.

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