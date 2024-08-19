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Втрати росіян у війні перевалили за 600 тисяч військових: Генштаб оновив дані

Понеділок 19 серпня 2024 08:06
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Втрати росіян у війні перевалили за 600 тисяч військових: Генштаб оновив дані Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За минулу добу 18 серпня Росія у війні проти України втратила 1120 військових. Крім того, ЗСУ знищили 48 артилерійських систем і 15 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 600470 (+1120) осіб;
  • танків - 8513 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 16495 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 17104 (+48) од.;
  • РСЗВ - 1165 (+4) од.;
  • засоби ППО - 925 (+2) од.;
  • літаків - 367 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13809 (+57) од.;
  • крилатих ракет - 2437 (+5) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн -23047 (+55) од.;
  • спеціальної техніки - 2863 (+17) од.

Втрати росіян у війні перевалили за 600 тисяч військових: Генштаб оновив дані

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Втрати росіян у війні перевалили за 600 тисяч військових: Генштаб оновив дані
Втрати росіян у війні перевалили за 600 тисяч військових: Генштаб оновив дані
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