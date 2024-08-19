Втрати росіян у війні перевалили за 600 тисяч військових: Генштаб оновив дані
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
За минулу добу 18 серпня Росія у війні проти України втратила 1120 військових. Крім того, ЗСУ знищили 48 артилерійських систем і 15 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 600470 (+1120) осіб;
- танків - 8513 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 16495 (+15) од.;
- артилерійських систем - 17104 (+48) од.;
- РСЗВ - 1165 (+4) од.;
- засоби ППО - 925 (+2) од.;
- літаків - 367 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13809 (+57) од.;
- крилатих ракет - 2437 (+5) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн -23047 (+55) од.;
- спеціальної техніки - 2863 (+17) од.