Від початку доби майже 90 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті
Від початку доби на фронті відбулось 87 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на Покровському та Лиманському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Ситуація на фронті
На Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки в районах населених пунктів Вовчанськ, Западне та Довгеньке. Ще один бій триває.
На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався йти вперед у районі Загризового.
На Лиманському напрямку росіяни 14 разів атакували у районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру. Наразі тривають сім боєзіткнень.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають три ворожі спроби просуватись вперед поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори.
На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував у районах Дружби, Диліївки та Торецька. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Покровському напрямку ворог 28 разів атакував у районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка й не тільки. Сім боєзіткнень продовжуються дотепер.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новопіль, Зелене Поле. Вісім з дев’яти наступальних дій ворога відбито, одне боєзіткнення триває.
На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили сім ворожих атак у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в бік Новоданилівки.
На Курському напрямку відбулось наразі 14 боєзіткнень, з яких два продовжуються.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабно війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 982 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу, 26 травня, втрати ворога склали 990 осіб. Також Сили оборони уразили:
- 2 танки;
- 1 бойову броньовану машину№
- 17 артилерійських систем й не тільки.
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