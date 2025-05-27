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Від початку доби майже 90 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Вівторок 27 травня 2025 16:40
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Від початку доби майже 90 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті Ілюстративне фото: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Від початку доби на фронті відбулось 87 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на Покровському та Лиманському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки в районах населених пунктів Вовчанськ, Западне та Довгеньке. Ще один бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог двічі намагався йти вперед у районі Загризового.

На Лиманському напрямку росіяни 14 разів атакували у районах Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба та в напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки, Нового Миру. Наразі тривають сім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають три ворожі спроби просуватись вперед поблизу Часового Яру, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував у районах Дружби, Диліївки та Торецька. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Покровському напрямку ворог 28 разів атакував у районах населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка й не тільки. Сім боєзіткнень продовжуються дотепер.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новопіль, Зелене Поле. Вісім з дев’яти наступальних дій ворога відбито, одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили сім ворожих атак у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в бік Новоданилівки.

На Курському напрямку відбулось наразі 14 боєзіткнень, з яких два продовжуються.

    Втрати Росії у війні

    Від початку повномасштабно війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 982 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу, 26 травня, втрати ворога склали 990 осіб. Також Сили оборони уразили:

    • 2 танки;
    • 1 бойову броньовану машину№
    • 17 артилерійських систем й не тільки.

    Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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