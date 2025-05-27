С начала суток почти 90 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

С начала суток на фронте состоялось 87 боевых столкновений. Враг продолжает давить на Покровском и Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении Силы обороны отбили четыре атаки в районах населенных пунктов Волчанск, Западное и Долгенькое. Еще один бой продолжается.

На Купянском направлении враг дважды пытался идти вперед в районе Загрызово.

На Лиманском направлении россияне 14 раз атаковали в районах Серебрянского леса, Надежды, Новомихайловки, Редкодуба и в направлениях Грековки, Григорьевки, Карповки, Нового Мира. Сейчас продолжаются семь боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают три вражеские попытки продвигаться вперед вблизи Часового Яра, Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении противник пять раз атаковал в районах Дружбы, Дилиевки и Торецка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении враг 28 раз атаковал в районах населенных пунктов Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка, Муравка, Котляровка и не только. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбивали атаки врага в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое, Новополь, Зеленое Поле. Восемь из девяти наступательных действий врага отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили семь вражеских атак в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и в сторону Новоданиловки.

На Курском направлении состоялось пока 14 боестолкновений, из которых два продолжаются.