Від початку доби більше 70 боїв, на Покровському напрямку найгарячіше, - Генштаб

Від початку доби, сьогодні, 2 серпня, на лінії фронту кількість бойових зіткнень зросла до 72. Покровський напрямок є найгарячішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулось п'ять боєзіткнень. Відбиті атаки поблизу Глибокого, Тихого та Вовчанська. Ще один бій продовжується.

На Куп'янському напрямку росіяни двічі намагались атакувати поблизу Стельмахівки. Ворожі атаки відбуті.

На Лиманському напрямку терористи атакували в районах Макіївки, Невського та Торського. Наразі відбулось вже сім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку росіяни п'ять разів намагались потіснити наших бійців. Відбулись чотири бої поблизу Кліщіївки та Іванівського. Триває бій біля Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакував позиції наших військ. Наразі триває чотири боєзіткнення поблизу Торецька, Залізного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Іванівки, Желанного, Сергіївки, Новоселівки Першої та Яснобродівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 25 спроб штурмувати українські позиції.

На Курахівському напрямку відбито три атаки ворога. Росіяни намагались просунутись поблизу населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку відбити чотири атаки ворога в бік Великої Новосілки.

На Придніпровському напрямку терористи чотири рази атакували позиції наших воїнів.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генштабу, вчора, 1 липня, протягом доби, російські терористи втратили ще 1100 одиниць живої сили. Також Сили оборони знищили:

3 танки;

8 бойових броньованих машин;

42 артилерійських систем.

Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 580 тисяч одиниць живої сили.