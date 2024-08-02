ua en ru
Пт, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С начала суток более 70 боев, на Покровском направлении горячее всего, - Генштаб

Пятница 02 августа 2024 16:35
UA EN RU
С начала суток более 70 боев, на Покровском направлении горячее всего, - Генштаб Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток, сегодня, 2 августа, на линии фронта количество боевых столкновений возросло до 72. Покровское направление является самым горячим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось пять боестолкновений. Отбиты атаки вблизи Глубокого, Тихого и Волчанска. Еще один бой продолжается.

На Купянском направлении россияне дважды пытались атаковать вблизи Стельмаховки. Вражеские атаки отбыты.

На Лиманском направлении террористы атаковали в районах Макеевки, Невского и Торского. Сейчас состоялось уже семь боестолкновений.

На Краматорском направлении россияне пять раз пытались потеснить наших бойцов. Состоялись четыре боя вблизи Клещеевки и Ивановского. Продолжается бой возле Часового Яра.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции наших войск. Сейчас продолжается четыре боестолкновения вблизи Торецка, Железного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении ситуация остается напряженной. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Ивановки, Желанного, Сергеевки, Новоселовки Первой и Яснобродовки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 25 попыток штурмовать украинские позиции.

На Кураховском направлении отбито три атаки врага. Россияне пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка и Константиновка.

На Времовском направлении отбиты четыре атаки врага в сторону Великой Новоселки.

На Приднепровском направлении террористы четыре раза атаковали позиции наших воинов.

Потери России в войне

Согласно данным Генштаба, вчера, 1 июля, в течение суток, российские террористы потеряли еще 1100 единиц живой силы. Также Силы обороны уничтожили:

  • 3 танка;
  • 8 боевых бронированных машин;
  • 42 артиллерийских систем.

Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 580 тысяч единиц живой силы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Генштаб ВСУ
NEWS
Тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново
Тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке