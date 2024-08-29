Від початку доби 98 боїв, найгарячіше на Лиманському й Покровському напрямках, - Генштаб

Від початку доби загальна кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 98. Найбільше боїв на Покровському та Лиманському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення. Одну з атак було відбито у районі Вовчанська. Відбиття ще однієї триває у тій же локації

На Куп'янському напрямку відбито дев’ять атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Колісниківка та Лозова. Ще п’ять атак тривають біля М’ясожарівки, Колісниківки, Степової Новоселівки та Лозової.

На Лиманському напрямку відбито 12 штурмових дій поблизу Твердохлібового, Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Торського та в Серебрянському лісі. Наразі триває ворожа атака поблизу Макіївки.

На Сіверському напрямку росіяни тричі атакували поблизу Верхньокам’янського та Виїмки. На даний час два боєзіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку ворог намагався просуватись за підтримки авіації в районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру. Відбито чотири атаки.

На Торецькому напрямку терористи дев'ять разів атакували позиції наших бійців. Бої тривають поблизу Торецька та Сухої Балки.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 23 спроби штурму українських позицій.

На Курахівському напрямку триває шість боєзіткнень в районі Красногорівки. Одинадцять ворожих штурмів було відбито поблизу Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку було відбито дві штурмові дії противника в бік Костянтинівки. В напрямку Вугледара та Водяного тривають шість атак.

На Оріхівському напрямку три безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями поблизу Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку активних дій окупантів поки не відмічено.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби, 28 серпня, втрати Росії склали 1200 одиниць особового складу. Від початку повномасштабної війни Збройні сили України знищили більше 612 тисяч окупантів. Також вчора були знищені: