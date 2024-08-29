С начала суток 98 боев, горячее всего на Лиманском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток общее количество боевых столкновений на фронте возросло до 98. Больше всего боев на Покровском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении зафиксировано два боевых столкновения. Одна из атак была отражена в районе Волчанска. Отражение еще одной продолжается в той же локации

На Купянском направлении отражено девять атак врага вблизи населенных пунктов Синьковка, Колесниковка и Лозовая. Еще пять атак продолжаются у Мясожаровки, Колесниковки, Степной Новоселовки и Лозовой.

На Лиманском направлении отбито 12 штурмовых действий вблизи Твердохлебового, Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу. Сейчас продолжается вражеская атака вблизи Макеевки.

На Северском направлении россияне трижды атаковали вблизи Верхнекаменского и Выемки. В настоящее время два боестолкновения еще продолжаются.

На Краматорском направлении враг пытался продвигаться при поддержке авиации в районе Клищеевки, Андреевки и Часового Яра. Отбито четыре атаки.

На Торецком направлении террористы девять раз атаковали позиции наших бойцов. Бои продолжаются вблизи Торецка и Сухой Балки.

На Покровском направлении россияне совершили 23 попытки штурма украинских позиций.

На Кураховском направлении продолжается шесть боестолкновений в районе Красногоровки. Одиннадцать вражеских штурмов было отбито вблизи Георгиевки и Константиновки.

На Времовском направлении было отражено два штурмовых действия противника в сторону Константиновки. В направлении Угледара и Водяного продолжаются шесть атак.

На Ореховском направлении три безуспешные атаки врага отражены нашими защитниками вблизи Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении активных действий оккупантов пока не отмечено.

Потери России в войне

За прошедшие сутки, 28 августа, потери России составили 1200 единиц личного состава. С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили более 612 тысяч оккупантов. Также вчера были уничтожены: