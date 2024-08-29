С начала суток 98 боев, горячее всего на Лиманском и Покровском направлениях, - Генштаб
С начала суток общее количество боевых столкновений на фронте возросло до 98. Больше всего боев на Покровском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении зафиксировано два боевых столкновения. Одна из атак была отражена в районе Волчанска. Отражение еще одной продолжается в той же локации
На Купянском направлении отражено девять атак врага вблизи населенных пунктов Синьковка, Колесниковка и Лозовая. Еще пять атак продолжаются у Мясожаровки, Колесниковки, Степной Новоселовки и Лозовой.
На Лиманском направлении отбито 12 штурмовых действий вблизи Твердохлебового, Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу. Сейчас продолжается вражеская атака вблизи Макеевки.
На Северском направлении россияне трижды атаковали вблизи Верхнекаменского и Выемки. В настоящее время два боестолкновения еще продолжаются.
На Краматорском направлении враг пытался продвигаться при поддержке авиации в районе Клищеевки, Андреевки и Часового Яра. Отбито четыре атаки.
На Торецком направлении террористы девять раз атаковали позиции наших бойцов. Бои продолжаются вблизи Торецка и Сухой Балки.
На Покровском направлении россияне совершили 23 попытки штурма украинских позиций.
На Кураховском направлении продолжается шесть боестолкновений в районе Красногоровки. Одиннадцать вражеских штурмов было отбито вблизи Георгиевки и Константиновки.
На Времовском направлении было отражено два штурмовых действия противника в сторону Константиновки. В направлении Угледара и Водяного продолжаются шесть атак.
На Ореховском направлении три безуспешные атаки врага отражены нашими защитниками вблизи Малой Токмачки и Роботино.
На Приднепровском направлении активных действий оккупантов пока не отмечено.
Потери России в войне
За прошедшие сутки, 28 августа, потери России составили 1200 единиц личного состава. С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили более 612 тысяч оккупантов. Также вчера были уничтожены:
- 18 боевых бронированных машин;
- 1 средство противовоздушной обороны (ПВО);
- 3 танка и не только.
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