Втрати РФ у війні перевищили 612 тисяч: нові дані від Генштабу
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 29 серпня, склали 1200 окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення перевищила 612 тисяч військових.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 612390 (+1200) осіб ліквідовано;
- танків – 8571 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 16699 (+18) од.;
- артилерійських систем – 17549 (+27) од.;
- РСЗВ – 1174 од.;
- засоби ППО – 939 (+1) од.;
- літаків – 368 од.;
- вертольотів – 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14369 (+21) од.;
- крилаті ракети – 2556 (+3), од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23706 (+52) од.;
- спеціальна техніка - 2965 (+15) од.
Ситуація на фронті в Україні
За даними аналітиків Інституту вивчення війни на 29 серпня, ЗСУ відновили позиції на Сіверському напрямку. Водночас на фронті фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом, Покровськом, Вугледаром та в межах Торецька.
Крім того, як стверджують в ISW, просування ЗСУ в Курській області сповільнилося. Українські військові намагаються закріпитися та утримати окремі райони, які вони нещодавно взяли під контроль.
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